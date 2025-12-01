مدرب فلسطين يهدي الفوز إلى "الشهداء والقدس" ومدرب قطر غير راض عن الأداء

أبدى مدرب منتخب فلسطين إيهاب أبو جزر سعادته الكبيرة بالفوز 1-0 على قطر اليوم الاثنين في انطلاقة مشوار الفريقين ببطولة كأس العرب المقامة في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال أبو جزر في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء "سعداء بهذا الفوز التاريخي، اللاعبون رجال وكانوا أبطالا بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وأضاف "خطفنا فوزا ثمينا من منتخب قوي صاحب الأرض وبطل آسيا، إنه فوز مهم نبني عليه لتجديد دماء الفريق، نمر بفترة انتقالية وسط الاستعانة بوجوه جديدة وعناصر شابة".

واختتم المدرب الفلسطيني تصريحاته "فوز مهم نهديه إلى شهدائنا والقدس وغزة العزة ومصابينا".

في المقابل، أبدى مدرب منتخب قطر جولين لوبيتيجي عدم رضاه عن أداء اللاعبين.

وقال في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء "لست سعيدا بالأداء، أهدرنا الكثير من الفرص، واستقبلنا هدفا ذاتيا في الوقت بدل الضائع، ولكن هذا وارد في كرة القدم".

وأضاف المدرب الإسباني "نتطلع للأمام ونركز على المباريات القادمة، وأثق بأننا سنؤدي أفضل في المباراتين القادمتين".

وبهذه النتيجة يتساوى منتخب فلسطين مع سوريا التي فازت 1-0 على تونس في أولى مباريات البطولة في وقت سابق اليوم الاثنين.

وفي الجولة الثانية تلعب فلسطين ضد تونس، في حين يلتقي منتخبا قطر وسوريا، وتقام المباراتان الخميس المقبل.