رياضة|كأس العرب|قطر

مجموعات كأس العرب 2025 ونظام التأهل

كأس العرب 2025
مجموعات كأس العرب 2025 ونظام التأهل (الصحافة القطرية)
Published On 1/12/2025
|
آخر تحديث: 11:48 (توقيت مكة)

حفظ

نستعرض مجموعات بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم ونظام التأهل لربع نهائي البطولة، التي ستنطلق اليوم الاثنين الموافق الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتستمر البطولة التي تقام في قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

نظام التأهل لربع نهائي كأس العرب 2025

وحسب نظام بطولة كأس العرب 2025، فقد تم توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة في النهائيات على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بحيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ليكتمل بذلك عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة للدور ربع النهائي.

مجموعات كأس العرب 2025

المجموعة الأولى

  • قطر
  • تونس
  • سوريا
  • فلسطين

المجموعة الثانية

  • المغرب
  • السعودية
  • عُمان
  • جزر القمر
المجموعات - كأس العرب ٢٠٢٥
مجموعات كأس العرب 2025 (الجزيرة)

المجموعة الثالثة

  • مصر
  • الأردن
  • الإمارات
  • الكويت

المجموعة الرابعة

  • الجزائر
  • العراق
  • البحرين
  • السودان
المصدر: الجزيرة

إعلان