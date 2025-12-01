مجموعات كأس العرب 2025 ونظام التأهل
Published On 1/12/2025|
آخر تحديث: 11:48 (توقيت مكة)
نستعرض مجموعات بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم ونظام التأهل لربع نهائي البطولة، التي ستنطلق اليوم الاثنين الموافق الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.
وتستمر البطولة التي تقام في قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.
نظام التأهل لربع نهائي كأس العرب 2025
وحسب نظام بطولة كأس العرب 2025، فقد تم توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة في النهائيات على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بحيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ليكتمل بذلك عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة للدور ربع النهائي.
مجموعات كأس العرب 2025
المجموعة الأولى
- قطر
- تونس
- سوريا
- فلسطين
المجموعة الثانية
- المغرب
- السعودية
- عُمان
- جزر القمر
المجموعة الثالثة
- مصر
- الأردن
- الإمارات
- الكويت
المجموعة الرابعة
- الجزائر
- العراق
- البحرين
- السودان
المصدر: الجزيرة