مجموعات كأس العرب 2025 ونظام التأهل

نستعرض مجموعات بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم ونظام التأهل لربع نهائي البطولة، التي ستنطلق اليوم الاثنين الموافق الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتستمر البطولة التي تقام في قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

نظام التأهل لربع نهائي كأس العرب 2025

وحسب نظام بطولة كأس العرب 2025، فقد تم توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة في النهائيات على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بحيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ليكتمل بذلك عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة للدور ربع النهائي.

مجموعات كأس العرب 2025

المجموعة الأولى

قطر

تونس

سوريا

فلسطين

المجموعة الثانية

المغرب

السعودية

عُمان

جزر القمر

المجموعة الثالثة

مصر

الأردن

الإمارات

الكويت

المجموعة الرابعة