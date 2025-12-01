شاهد.. روكي يهدر هدفا بطريقة غريبة ويحرم برشلونة من مليون يورو

حرم المهاجم البرازيلي فيتور روكي فريقه السابق برشلونة من فرصة كسب مليون يورو بعدما خسر مع فريقه الحالي بالميراس في نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس أمام مواطنه فلامنغو، في مباراة شهدت إهدار اللاعب فرصة هدف محقق بطريقة غريبة.

وسقط بالميراس أمس السبت في المباراة النهائية لأقوى بطولة قارية بأميركا اللاتينية أمام مواطنه فلامنغو بنتيجة 0-1 على الملعب الأثري في العاصمة البيروفية ليما.

وحرمت هذه الخسارة برشلونة من جزء من المكافآت المالية المتفق عليها في صفقة انتقال لاعبه السابق فيتور روكي إلى بالميراس، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن العقد الموقّع بين برشلونة وبالميراس نص على حصول البلوغرانا على مليون يورو إضافي في حال فوز الفريق البرازيلي ببطولة دولية، لكن مع تعثر الأخير خسر البرسا هذا المبلغ.

يُذكر أن روكي (20 عاما) انتقل من برشلونة إلى بالميراس بصفقة بلغت 25.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كمتغيرات، إلى جانب 20% من نسبة بيعه المستقبلي.

ولا يزال بإمكان برشلونة أن يربح مليون يورو في المستقبل إذا استطاع بالميراس الفوز بأي لقب دولي خلال مدة عقد فيتور روكي الذي يمتد حتى ديسمبر/كانون الأول 2029.

وفي الوقت نفسه، لم يتمكن برشلونة من تحصيل متغيرين آخرين بقيمة مليوني يورو في الصيف الماضي، إذ كان أحد البنود ينص على دفع مكافأة إذا تم اختيار روكي ضمن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية، وهو ما لم يحصل.

أما المتغيران المتبقيان فمرتبطان بوصول المهاجم الشاب إلى قائمة الثلاثة الأوائل في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم.

روكي يضيّع هدفا محققا

وكان روكي قد فوّت على فريقه فرصة تسجيل هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة النهائية.

ووصلت الكرة إلى روكي على بعد أمتار قليلة من الشباك في الدقيقة الـ88، لكنه سددها بشكل غريب أعلى إطار المرمى بكثير، قبل أن يضع يديه على رأسه لإدراكه أنه أهدر فرصة حقيقية كان بإمكانها أن تغير مجرى البطولة.

وبعد المباراة خرج أبيل فيريرا مدرب بالميراس للدفاع عن لاعبه، فقال في مؤتمر صحفي "إذا قارنا فيتور روكي ببرونو هنريكي وجورجينيو ودانيلو الذين فازوا بالليبرتادوريس وهم في سن تتجاوز الـ30 فإنه لا يزال في الـ19".

وأضاف "سيحصل بالتأكيد على الكثير من الفرص للفوز بهذه البطولة، في النهاية ستكون هذه تجربة".