سوريا تفاجئ تونس في كأس العرب 2025

Soccer Football - FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Group A - Tunisia v Syria - Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 1, 2025 Syria players celebrate after the match REUTERS/Ibraheem Al Omari
سوريا تتصدر المجموعة الأولى بفوزها على تونس (رويترز)
Published On 1/12/2025
آخر تحديث: 18:43 (توقيت مكة)

افتتح منتخب سوريا منافسات كأس العرب 2025 في قطر بفوز ثمين على نظيره التونسي 1-0 اليوم الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى للبطولة.

ويدين منتخب سوريا بالفضل في هذا الفوز لعمر خربين الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الـ48 عبر ضربة حرة مباشرة.

وجرت المباراة على ملعب أحمد بن علي، وسط حضور جماهيري كبير بلغ نحو 30 ألف مشجع.

وحقق منتخب سوريا فوزه الخامس في المواجهات المباشرة مع نظيره التونسي مقابل 5 هزائم وتعادلين، علما بأنه قد فاز على نسور قرطاج بهدفين دون رد في آخر مواجهة بينهما، والتي جرت أيضا في قطر في نسخة 2021 من كأس العرب.

وفي وقت لاحق اليوم، يفتتح منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور مشواره بملاقاة منتخب فلسطين ضمن منافسات المجموعة الأولى أيضا.

المصدر: وكالات

