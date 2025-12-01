سر نيمار الأكثر إثارة للشفقة

تعج حياة النجم البرازيلي المثير للجدل نيمار بعديد من الأخطاء والأسرار، لكن زميله السابق في فريق باريس سان جيرمان كشف سرا يعد الأكثر إثارة للشفقة.

وكشف ألكسندر ليتيلييه الحارس السابق لسان جيرمان عن سر خفي في حياة نيمار بقوله إن النجم البرازيلي يعاني من الخوف من الأماكن المغلقة، ولا يغلق الباب أبدا في الأماكن الضيقة حتى عندما يذهب إلى الحمام.

وتحدث ليتيلييه، حارس المرمى الذي تخلى عن الرقم 30 لزميله ليونيل ميسي في سان جيرمان، عن تفاصيل حميمة للغاية عن المهاجم البرازيلي الذي يلعب حاليا مع سانتوس البرازيلي، حيث سجل 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 26 مباراة هذا الموسم.

وقال في مقابلة مع صحيفة ليكيب: "في يوم من الأيام، صدمت بنيمار عندما رأيته جالسا على المرحاض، ولكن الباب مفتوح".

ويتذكر حارس المرمى السابق قائلا "لقد غادرت على الفور وشاهدني عبدو ديالو وأنا أتساءل عما رأيته للتو".

ويقول ليتيلييه للصحيفة الفرنسية إن ديالو أوضح له أن نيمار يعاني من الخوف من الأماكن المغلقة، ولذلك لا يغلق الباب أبدا في الأماكن الضيقة.