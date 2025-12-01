رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

ركلة جزاء غير محتسبة وهدف ملغى.. حالات جدلية بمباراة ريال مدريد وجيرونا

ريال مدريد خرج بنتيجة التعادل للمباراة الثالثة على التوالي في الليغا (الفرنسية)
Published On 1/12/2025
|
آخر تحديث: 14:02 (توقيت مكة)

حفظ

شهدت مباراة جيرونا وريال مدريد في الدوري الإسباني حالات تحكيمية أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وواصل ريال مدريد نزيف النقاط بعد تعادله أمس 1-1 أمام مضيفه جيرونا في المباراة التي جرت على ملعب مونتيليفي لحساب الجولة الـ14 من الليغا، وهو التعادل الثالث على التوالي للفريق الملكي في الدوري.

وطالب لاعبو ريال مدريد باحتساب ركلة جزاء في الشوط الثاني بداعي تعرّض البرازيلي رودريغو غوس للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل جويل روكا لاعب جيرونا، لكن حكم الساحة ريكاردو دي بورغوس أشار بمواصلة اللعب وهو قرار أيّده حكم الفيديو المساعد فار.

واتفق الحكم الإسباني المعتزل إيتورالدي غونزاليس وحساب "أركيفو فار" على منصة إكس، مع قرار الحكم دي بورغوس.

وحلل إيتورالدي اللقطة عبر شبكة "كادينا سير" الإسبانية بقوله "هناك بالفعل تماس من المدافع على الساق اليمنى لرودريغو وهنا تبدأ صعوبة الحكم على اللقطة".

وأضاف متسائلا "هل يكفي ذلك لإسقاط رودريغو؟ هل يرقى لاحتساب ركلة جزاء؟"، ثم أجاب "بالنسبة لي، لا يكفي لاحتساب ركلة جزاء".

وتابع إيتورالدي شرحه للحالة "في الحقيقة هناك احتكاك ومن يقول إنه كافٍ لإسقاط اللاعب فمعه حق، هي من اللقطات الرمادية ولا حقيقة مطلقة فيها".

وعن عدم تدخل الحكم المساعد في اللقطة، يرى إيتورالدي أن التعليمات الجديدة للجنة الفنية للحكام كان لها دور في ذلك.

وقال "كان الفار يتدخل أكثر من قبل وربما كان سيتدخل في مثل هذه اللقطة. في هذا الموسم هناك رغبة في تقليل تدخل الفيديو المساعد وأنا لا أتفق مع ذلك، فهذه التقنية يجب أن تتدخل عندما يكون الأمر ضروريا".

من جهته حلل حساب أركيفو فار اللقطة نفسها بالقول "هناك لمس خفيف من الظهير جويل روكا على رودريغو داخل منطقة الجزاء، لكنه احتكاك بسيط للغاية ولا يمكن اعتباره بأي حال سببا لاحتساب ركلة جزاء".

وكان دي بورغوس قد ألغى هدفا لريال مدريد سجلّه النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد بسبب وجود لمسة يد على مهاجم النادي الملكي قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وأجمع إيتورالدي وأركيفو فار مجددا على صحة القرار، فقال الأول "هذه لقطة سهلة، فالهدف الناتج عن لمسة يد مباشرة لا يحتاج إلى تفسير أو بحث في كون اللمسة متعمّدة أم لا".

وأضاف "كلّ لمسة يد يليها مباشرة هدف من اللاعب نفسه يجب إلغاؤه".

أما أركيفو فار فشرح الحالة بقوله "لمس مبابي الكرة بيده قبل أن يسددها بطرف قدمه ويسجّل الهدف، إنّها لمسة يد".

وأتم "عندما تكون المخالفة من اللاعب نفسه الذي يسجل الهدف فإنها تُحتسب لمسة يد دائما".

ولم يعلق الحكم السابق والحساب الإسباني الشهير على ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لريال مدريد في الدقيقة 65 بعد تعرض فينيسيوس للعرقلة داخل منطقة جزاء جيرونا وسجل منها مبابي هدف التعادل، في إشارة إلى صحتها بعدما بدت العرقلة واضحة من المدافع للاعب البرازيلي.

وبهذه النتيجة تراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن غريمه برشلونة المتصدر، بينما ارتفع رصيد جيرونا إلى النقطة 12 التي وضعته في المركز الـ18.

المصدر: الصحافة الإسبانية

