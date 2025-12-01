المغرب يستهل كأس العرب بمواجهة غامضة واختبار صعب للكويت والسعودية

يستهل منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس العرب لكرة القدم بقطر، بلقاء أفريقي الثلاثاء ضد جزر القمر، في مسابقة يُعد مرشحا لإحراز لقبها رغم مشاركته بتشكيلة رديفة.

على ملعب خليفة الدولي في الريان، سيكون المغرب مرشحا فوق العادة للفوز، في ظل الطفرة الكبيرة، في السنوات الأخيرة، بوصول المنتخب الأول إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022، تتويج منتخب الشباب بكأس العالم تحت 20 عاما أخيرا، والتألق على كافة المستويات القارية والدولية.

المغرب يحشد نجومه

وأكد مدربه طارق السكتيوي، أن فريقه سيخوض المنافسة بعزيمة قوية للتتويج "الهدف الأول هو عبور دور المجموعات، بعدها سنمضي خطوة خطوة".

وحشد السكتيوي تشكيلة قوية من أصحاب الخبرة في مقدمتهم المهاجمون عبد الرزاق حمد الله ووليد أزارو وأشرف بنشرقي الذين لديهم الباع الطويل في البطولات الأفريقية والعربية، لكن الأخير سيغيب عن أول مباراتين بسبب إصابة تعرض لها مع فريقه الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا، بحسب ما قال مدربه الاثنين في مؤتمر صحفي.

كما تشكل البطولة فرصة للعديد من الأسماء لطرق أبواب المنتخب الأول الذي يقوده المدرب وليد الركراكي قبل الإعلان الرسمي عن تشكيلة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب ويفتتحها أمام جزر القمر تحديدا في 21 من الشهر الجاري في الرباط.

وأضاف السكتيوي "المنافسة قوية خصوصا في ظل حضور مصر، الجزائر، وتونس دون أن ننسى المنتخبات الآسيوية التي تأهلت إلى كأس العالم، مثل الأردن، السعودية وقطر، وهناك أيضا العراق الذي سيخوض الملحق العالمي، إضافة إلى الإمارات التي تُعد منتخبا جيدا، وسلطنة عمان وغيرها".

في المقابل، يشارك المنتخب القمري في النهائيات العربية للمرة الأولى، بعدما تغلب في الملحق على اليمن بركلات الجزاء إثر مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 4-4.

ويعد منتخب "كويلاكانتيس" (تيمناً بالسمكة النادرة)، من القوى الصاعدة في أفريقيا، وبدأت إنجازاته في كأس الأمم 2022 عندما بلغ الأدوار الإقصائية، بقيادة المدرب أمير عبدو.

ويشرف على تدريب الفريق الحالي الرديف المدرب الملغاشي حمادة جمباي، مدافع مرسيليا الفرنسي السابق. يقول "فلسفتي هي اللعب بالكرة. أريد لفريقي أن يطوّر أسلوب اللعب، بالتأكيد لا أن يبقى وراء خط الدفاع. إما أن تفوز أو تخسر، لكن يجب أن تلعب. على الأقل، لن يكون لديك ما تندم عليه".

منتخب السعودية لبداية مثالية

وفي المجموعة الثانية أيضا، تبحث السعودية عن بداية مثالية في مشاركتها السابعة، عندما تواجه عمان على ملعب المدينة التعليمية.

وأقام "الأخضر" معسكرا في جدة هذا الشهر خاض خلاله وديتين، فاز في الأولى على ساحل العاج 1-0، وخسر الثانية أمام الجزائر 0-2.

ويتقدم تشكيلة المدرب الفرنسي هيرفيه رونار أفضل لاعب يحترف في آسيا سالم الدوسري ونواف العقيدي وحسان تمبكتي وعبد الإله العمري وصالح أبو الشامات.

قال لاعب القادسية مصعب الجوير لموقع الاتحاد الدولي "كأس العرب لها طابع خاص، وسندخلها بهدف المنافسة على لقبها دون شك. نريد أن نُظهر قوة المنتخب السعودي ونُسعد جماهيرنا، مع الاستفادة من البطولة كتحضير مبكر لكأس العالم".

وتأهلت عمان إلى النهائيات بعد فوزها الصعب في الملحق على الصومال بركلات الترجيح، وهي تعول على أمثال إبراهيم المخيني وجميل اليحمدي وناصر الرواحي وعصام الصبحي.

الكويت في اختبار صعب أمام مصر

وتخوض الكويت اختبارا صعبا أمام مصر على ملعب لوسيل ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الأردن والإمارات.

ويدخل "الأزرق" اللقاء وسط معنويات مرتفعة بعد فوزه على موريتانيا 2-0 في الملحق، معوّلا على حضور جماهيري لافت بعدما وفّر اتحاد الكرة رحلات خاصة إلى الدوحة لتسهيل دعم المنتخب.

وخاضت الكويت بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا معسكرا في القاهرة تخللته مباريات ودية قبل أن يصل إلى الدوحة مبكرا.

ويبرز في صفوف الكويت محمد دحام، صاحب بصمة الفوز على موريتانيا، إلى جانب المهاجم يوسف ناصر والحارس خالد الرشيدي. كما يعود شبيب الخالدي إلى الهجوم بعد انتهاء إيقافه مدة عامين بداعي الامتناع عن فحص المنشطات، في حين يغيب المدافع خالد إبراهيم بداعي الإصابة.

ووصف مدرب الكويت السابق محمد إبراهيم المهمة بالصعبة، مشيرا إلى أن التحسن الذي ظهر أخيرا بقيادة سوزا لا يزال غير كاف لمجاراة منتخبات تمتلك خبرة أكبر مثل مصر والأردن والإمارات.

قال في اتصال بوكالة فرانس برس من الدوحة، إن الأزرق يضم مزيجا من عناصر الخبرة والشباب، لافتا إلى "حاجة هؤلاء اللاعبين لخوض منافسات قوية في بطولة بحجم كأس العرب".

ودعا إبراهيم إلى "تخفيف الضغط عن اللاعبين والتعامل مع البطولة كفرصة لاكتساب الخبرة"، مشددا على أن "مشاركة مصر بمنتخب مختلف لا تقلل من قوة الفريق وقدرته على المنافسة على اللقب".

وعلى الجانب الآخر، تشارك مصر بصفوف أعدت خصيصا للبطولة بقيادة المدرب المخضرم حلمي طولان، في ظل رغبة الجهاز الفني، للمنتخب الأول بقيادة حسام حسن، التركيز على نهائيات كأس أمم أفريقيا والاستعداد لكأس العالم 2026.

واكتملت الصفوف المصرية بانضمام الحارس محمد عواد والمدافع محمود حمدي "الونش" بعد انتهاء التزامهما مع نادي الزمالك في كأس الاتحاد الأفريقي، انضما إلى أمثال محمد النني وأكرم توفيق، وعمرو السولية، ومحمد شريف.

ويأمل طولان في تحقيق بداية قوية أمام الكويت لإرسال رسالة واضحة عن قدرة مصر على الذهاب بعيدا في البطولة، وتكرار إنجاز 1992 عندما توج "الفراعنة" باللقب في سوريا.