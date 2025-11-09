قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيله ثنائية لفريقه إنتر ميامي لاكتساح ناشفيل 4-0 السبت في ثالث مباريات سلسلة الدور الإقصائي الأول للدوري الأميركي لكرة القدم والتأهل إلى الدور الثاني.

وافتتح نجم برشلونة الإسباني السابق التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف الثاني (39)، قبل أن يمرر كرتين حاسمتين لمواطنه تاديو أليندي الذي سجّل الهدفين الآخرين (73 و76).

وحسم إنتر ميامي سلسلة مبارياته الثلاث ضمن الدور الأول للمنطقة الشرقية 2-1، ليضرب موعدا مع سينسيناتي بسلسلة أخرى من 3 مباريات بعد فوز الأخير على كولومبوس 2-1.

وقال مدرب ميامي، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو "أريد أن أهنئ ليو على المباراة التي لعبها. كان هو أول من وجّهنا في الضغط العالي. رؤية ليو يضغط بهذا الشكل في عمر الثامنة والثلاثين أمرٌ مذهل".

وتابع ماسشيرانو "لعب الفريق مباراة شبه مثالية. هناك دائما أمور يمكن تحسينها، لكننا كنا على مستوى عال جدا في جميع الخطوط، كنا شديدي الحماس منذ الدقيقة الأولى، ومنظمين للغاية، وأدّينا أداء رائعا في الضغط العالي".

ونجح ميسي في مساعدة فريقه على إنهاء عقدته مع الدور الأول من المراحل الإقصائية بعد أن خرج منه مرتين في السنوات الأخيرة، حيث خسر أمام أتلانتا العام الماضي وأمام نيويورك سيتي في 2022.

بعد ثنائيتي التسجيل والصناعة وصلت أرقام ميسي في مسيرته إلى:

894 هدفا في 1133

400 تمريرة حاسمة (رقم قياسي)

8 كرات ذهبية

46 لقبا

وفي 2025، سجل ميسي 43 هدفا و20 تمريرة حاسمة في 50 مباراة للنادي ومنتخب الأرجنتين و12 جائزة أفضل لاعب في المباراة.