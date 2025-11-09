ممداني عمدة نيويورك شغوف بكرة القدم وعاشق لفريق أرسنال

كشف زهران ممداني، الذي فاز قبل أيام بمنصب عمدة نيويورك، المدينة التي تُعتبر عاصمة الاقتصاد العالمي وأغنى مدينة في أميركا من حيث الناتج المحلي، عن فريقه المفضل في كرة القدم.

وأكد ممداني البالغ من العمر (34 عاما) في مؤتمر صحفي أنه من مشجعي فريق أرسنال، الذي يتصدر حاليا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعند سؤاله عن الفريق الذي يشجعه، أجاب ممداني خلال ظهوره في مؤتمر صحفي "أنا مشجّع لأرسنال".

New York City mayor-elect Zohran Mamdani says he is an Arsenal fan 🔴 pic.twitter.com/wO8WH9685W — Sky Sports (@SkySports) November 6, 2025

وكان ممداني قد نشر سابقا عدة تغريدات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت شغفه بكرة القدم عموما، وبأرسنال على وجه الخصوص بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وتعود أولى تغريداته المتعلقة بأرسنال إلى عام 2011، عندما سجل المهاجم الهولندي السابق روبين فان بيرسي ثنائية منحت أرسنال الفوز (2-1) على بوروسيا دورتموند في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكتب ممداني حينها "من يحتاج إلى باتمان إذا كان لديه روبن؟".

ممداني لديه أسهم بنادي ريال أوفييدو

في الأثناء، أشارت الصحيفة إلى أن ممداني يمتلك أسهما في نادي ريال أوفييدو، الذي ينافس حاليا في الدوري الإسباني بعد صعوده نهاية الموسم الماضي 2024-2025.

ونشر ممداني في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وحينها كان بعمر 21 عاما "لقد اشتريتُ سهما للتو، هل من الممكن أن أكون أول مساهم في ريال أوفييدو يقيم في ماين؟ (ولاية تقع في أقصى شمال منطقة نيو إنغلاند بشمال شرق الولايات المتحدة)".

@sidlowe Just bought a share, possibly Oviedo's first shareholder based in Maine? #SOSRealOviedo — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 9, 2012

من جهته، هنّأ ريال أوفييدو ممداني بفوزه بالمنصب الجديد، ونشر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "نهنئك بفوزك. لقد أصبحت نيويورك الآن تحمل طابعا أكثر زرقة بلون أوفييدو".

Congratulations on your victory! New York now has much more of an Oviedo-blue colour to it#RealOviedo 🔵⚪️ https://t.co/jd9ZlNB2vA — Real Oviedo (@RealOviedo) November 6, 2025

وكان ممداني حقق انتصارا تاريخيا على منافسه أندرو كومو في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفاز بمنصب عمدة نيويورك.

وتخطى ممداني عقبات وكسر حواجز بدت مستحيلة بالسابق في حملة انتخابية محتدمة ليكون أول مسلم يتولى المنصب.

وقال ممداني أمام جمهوره بعد فوزه في الانتخابات "لقد منحتموني تفويضا من أجل التغيير ومن أجل سياسة جديدة"، مؤكدا العمل على تحسين أوضاع مدينة نيويورك عما كانت عليه.

ومن المقرر أن يؤدي ممداني القسم في مطلع يناير/كانون الثاني من العام القادم، قبل أن يستلم مهامه بشكل رسمي.