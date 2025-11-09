تتجه أنظار الجماهير العراقية والإماراتية إلى ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي حيث تقام المواجهة الحاسمة بين الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

ويأمل المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الاقتراب إلى بطاقة العبور إلى نصف المقعد المؤهل إلى الملحق العالمي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 قرعة ملحقَي مونديال 2026.. الموعد والمكان والنظام

قرعة ملحقَي مونديال 2026.. الموعد والمكان والنظام list 2 of 2 تناقض تصريحات رونالدو حول الفوز بكأس العالم end of list

موعد مباراة العراق والإمارات في الملحق

تقام مباراة الذهاب الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني في ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية، على أن تلعب مباراة العودة في ملعب البصرة الدولي في 18 من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وتنطلق المواجهة الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والعراق، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.

قائمة الأبيض استعداداً لمواجهتي منتخب العراق في الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 ..#منتخب_الإمارات #حلم_وطن pic.twitter.com/dokMoAAXFq — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) November 5, 2025

القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات

beIN SPORTS 2

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

ويدخل الفريقان المواجهة المترقبة وسط غيابات مؤثرة حيث قرر الأسترالي جراهام أرنولد مدرب منتخب العراق استدعاء حسين علي إلى قائمة الفريق بدلا من يوسف الأمين.

وقال الاتحاد العراقي عبر صفحته على فيسبوك إن "التقارير الطبية لنادي أيك لارنكا القبرصي أكدت عدم شفاء الأمين بنسبة مئة بالمئة من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وبالتالي سيغيب عن مواجهتي الإمارات ضمن الملحق الآسيوي".

.📋-قائمةُ الأسود 🦁 لمواجهتَي 🇮🇶 العراق × 🇦🇪 الإمارات

ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026 🌍#منتخب_العراق #أسود_الرافدين #كأس_العالم_2026 📋-The Lions’ squad 🦁 for the clashes 🇮🇶 Iraq × 🇦🇪 UAE

in the playoff on the road to the 2026 World Cup 🌍#Iraq #LionsOfMesopotamia… pic.twitter.com/EoKzVaHr3W — Iraq National Team (@IraqNT_EN) November 6, 2025

وسيخوض الفائز من مباراتي العراق والإمارات فرصة أخيرة للتأهل لكأس العالم في الملحق العالمي في مارس/آذار المقبل.

إعلان

ويسعى العراق لبلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخه بعد 1986 بالمكسيك.

وانضمت السعودية وقطر إلى منتخبات الأردن واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران وأوزبكستان التي سبق وتأهلت إلى كأس العالم 2026.