رياضة|كأس العالم 2026

موعد مباراة العراق ضد الإمارات في ملحق كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

كومبو العراق والإمارات UAE Football Association منتخب العراق لكرة القدم
مباراة العراق والإمارات تقام الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني (وكالات)
Published On 9/11/2025
|
آخر تحديث: 22:39 (توقيت مكة)

حفظ

تتجه أنظار الجماهير العراقية والإماراتية إلى ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي حيث تقام المواجهة الحاسمة بين الإمارات والعراق في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

ويأمل المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الاقتراب إلى بطاقة العبور إلى نصف المقعد المؤهل إلى الملحق العالمي.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

موعد مباراة العراق والإمارات في الملحق

تقام مباراة الذهاب الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني في ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية، على أن تلعب مباراة العودة في ملعب البصرة الدولي في 18 من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وتنطلق المواجهة الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والعراق، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات

  • beIN SPORTS 2

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

ويدخل الفريقان المواجهة المترقبة وسط غيابات مؤثرة حيث قرر الأسترالي جراهام أرنولد مدرب منتخب العراق استدعاء حسين علي إلى قائمة الفريق بدلا من يوسف الأمين.

وقال الاتحاد العراقي عبر صفحته على فيسبوك إن "التقارير الطبية لنادي أيك لارنكا القبرصي أكدت عدم شفاء الأمين بنسبة مئة بالمئة من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وبالتالي سيغيب عن مواجهتي الإمارات ضمن الملحق الآسيوي".

وسيخوض الفائز من مباراتي العراق والإمارات فرصة أخيرة للتأهل لكأس العالم في الملحق العالمي في مارس/آذار المقبل.

إعلان

ويسعى العراق لبلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخه بعد 1986 بالمكسيك.

وانضمت السعودية وقطر إلى منتخبات الأردن واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران وأوزبكستان التي سبق وتأهلت إلى كأس العالم 2026.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان