شجار جماهيري جديد واعتقالات تهز الملاعب الإسرائيلية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، عن اعتقال 6 مشجعين إثر اشتباكات عنيفة اندلعت بين جماهير فريقي أبناء سخنين ومكابي حيفا، عقب انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء السبت في مدينة سخنين، ضمن الدوري الإسرائيلي لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقالت الشرطة في بيان رسمي إن "مشجعين من كلا الناديين تورطوا في مشاجرات واضطرابات في النظام العام بعد المباراة"، مشيرة إلى أن شخصين احتاجا إلى علاج طبي نتيجة إصاباتهما خلال الأحداث.

وأضاف البيان أن قوات الأمن "عثرت بحوزة بعض المشجعين على ألعاب نارية وأدوات ممنوعة داخل المدرجات"، مؤكدة أنه تم إبعاد عدد من المشجعين عن الملعب وتغريمهم وفق اللوائح المعمول بها.

تصاعد المخاوف من عنف الجماهير في إسرائيل

تأتي هذه الحوادث في ظل تشديد الرقابة الأمنية على جماهير كرة القدم الإسرائيلية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حين تورط مشجعو مكابي تل أبيب في أعمال عنف قبل وبعد مباراة الفريق أمام أياكس أمستردام في هولندا، ما أثار انتقادات واسعة.

وأدى ذلك إلى منع جماهير مكابي تل أبيب من حضور مباراة الفريق ضد أستون فيلا الإنجليزي في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي بمدينة برمنغهام، وسط تحذيرات من الشرطة البريطانية بشأن "احتمال وقوع احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين وأعمال شغب من جماهير الفريق الإسرائيلي".

وخلال تلك المباراة، التي فاز بها أستون فيلا بنتيجة 2-0 على ملعب فيلا بارك، شهد محيط الملعب تظاهرات متقابلة بين مؤيدين للفلسطينيين وآخرين لإسرائيل، وأسفرت عن اعتقال 11 شخصا قبل أن تمر المباراة دون اضطرابات كبيرة داخل المدرجات.

خلفية من التوترات المحلية

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي ألغت الشرطة الإسرائيلية مباراة القمة بين مكابي تل أبيب وهابوعيل تل أبيب بعد اندلاع أعمال عنف داخل الملعب ومحيطه، أسفرت عن إصابة 15 شخصا -بينهم 3 ضباط شرطة- واعتقال 9 مشجعين.

وتشير هذه الحوادث المتكررة إلى فشل المؤسسات الرياضية الإسرائيلية في السيطرة على العنف الجماهيري، خاصة في ظل الانقسام السياسي والاجتماعي الحاد المرتبط بالعدوان على غزة، والذي ينعكس بدوره على الملاعب.