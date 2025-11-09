شاهد.. بلجيكا تفوز على تونس وتتأهل لدور الـ32 بكأس العالم للناشئين

فاز المنتخب البلجيكي 2-صفر على نظيره التونسي -الأحد- ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما المقامة في قطر بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة برصيد 9 نقاط متقدما بـ3 نقاط على المنتخب البلجيكي ثاني الترتيب وضمنا التأهل رسميا للدور 32 في حين تجمد رصيد نسور قرطاج عند 3 نقاط بعد فوز على فيجي 6-صفر وهزيمتين أمام الأرجنتين 1-صفر وأمام بلجيكا اليوم.

وتقدم نواه فرنانديز للمنتخب البلجيكي بهدف مبكر في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء بعدما استغل خطأ فادحا من سليم بوعسكر حارس منتخب تونس قبل أن يضاعف علي كمارا النتيجة في الدقيقة 55 بتسديدة منخفضة قوية أسكنها الشباك.

ولعبت تونس بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 17 بعد طرد اللاعب سيف الدين عبد الله لتدخله القوي على لاعب بلجيكا.

وكان بوعسكر حارس تونس قد تصدى لركلة جزاء في الدقيقة 54 قبل الهدف الثاني لبلجيكا.

وينتظر نسور قرطاج استكمال مباريات دور المجموعات ليحسم تأهله إلى الدور 32 عندما يصنف ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في هذا الدور.