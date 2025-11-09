ريال مدريد يحدد 4 أولويات في سوق الانتقالات الصيفية

أشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد يخطط لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وقد حدد 4 أولويات لذلك.

وذكر موقع "توين فاموس"، أن إحدى أولويات ريال مدريد في الأشهر المقبلة هي تمديد عقد فينيسيوس جونيور.

ويرتبط المهاجم البرازيلي حاليا بعقد حتى عام 2027، لكن هدفه هو تمديد عقده مع النادي، الذي يسعى هو الآخر إلى ذلك.

ويحتاج النادي الملكي إلى الجلوس والتفاوض بشأن الاتفاق لأن مستقبل البرازيلي يؤثر على مجال رئيسي يُفكر فيه النادي بجدية وهو التعاقد مع مهاجم هداف.

لاعب وسط

كما يُفكر ريال مدريد أيضا بجدية في التعاقد مع لاعب وسط متميز لتعزيز خط هجومه.

لهذا السبب، تفكر إدارة "الميرينغي" بعودة نيكو باز، الذي يُقدم أداء رائعا مع كومو، والذي يُمكنه أيضا اللعب على الجناح الأيمن في بعض المواقف.

قلب دفاع

من ناحية أخرى، حدد النادي الملكي حاجته إلى قلب دفاع قوي في الكرات الهوائية ويمتلك قوة بدنية كبيرة.

وهذه الصفات الدفاعية افتقدت بشدة في المباريات الحاسمة، وهي ضرورية للمنافسة في بعض المباريات.

وتشير الأنباء إلى أن الفريق سيختار في النهاية بين دايوت أوباميكانو من بايرن ميونخ أو إبراهيما كوناتي من ليفربول، وكلاهما سيصبح لاعبا حرا في 30 يونيو/حزيران المقبل.

واكتفى ريال مدريد في سوق الانتقالات الأخيرة بضم دين هويسن وفضّل تكديس المواهب في مراكز أخرى، ليصل الحال إلى وجود 3 لاعبين في مركز الظهير الأيسر (مع إمكانية مشاركة دافيد ألابا كرابع)، بينما يقف مركز قلب الدفاع على حافة الانهيار بعد إصابة أنطونيو روديغر.

ويقدم الميرينغي بداية موسم رائعة، إذ يتصدر الليغا بعد 8 جولات برصيد 21 بواقع 10 انتصارات وهزيمة ثقيلة بنتيجة 5-2 أمام أتلتيكو مدريد.