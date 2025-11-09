ديفيد مورينو.. ميسي جديد في برشلونة يعاني من مشاكل بالنمو

اكتشف برشلونة موهبة جديدة لديها الكثير من القواسم المشتركة مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي حتى في مشكلته الصحية.

هذا الفتى البالغ من العمر 13 عامًا يُبهر بالفعل مدربي برشلونة وجماهيره على حد سواء.

يقول المقربون من أكاديمية برشلونة لا ماسيا "لمسة واحدة منه تُغير كل شيء. تمريرة واحدة منه تخترق الدفاع. تسديدة واحدة منه تحسم المباراة".

David Moreno scores a banger for Infantil A in his first game back after suffering from growth problems. 1G + 1A for the 13-year-old in this match. #fcblive 🔥⭐ pic.twitter.com/lhZzuSaMwb — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 8, 2025

يشبه ميسي ويعاني من نفس مشكلته

كان ميسي يوصف بالطريقة نفسها وكما كان الحال مع "البولغا"، يُعاني مورينو أيضًا من مشاكل في النمو.

عندما كان ميسي في مثل عمره، كان يتلقى حقنًا يومية لهرمون النمو ليصل إلى طول طبيعي، وهو تحدٍ لم يمنعه أبدًا من أن يصبح أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق.

يُعتبر مورينو أعظم موهبة في لاماسيا حاليًا، لكنه يُعاني من مشاكل في النمو. هذه المشاكل شائعة في بداية مرحلة المراهقة. لقد غاب عن الملاعب لعدة أشهر بسببها، لكن عودته باتت قريبة الآن.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ديفيد مورينو قد يشارك في لقاء فريقه يوم السبت المقبل، ضد فريق أتلتيك ليدا، بعد غيابه عن أول 6 جولات من الدوري المحلي.

وأوضحت أن ديفيد لم يُعانِ من أي إصابات ضخمة، لكن مشاكل النمو منعته من اللعب حتى الآن.

في الموسم الماضي، أثبت مورينو نفسه كلاعب مذهل لا يُمكن التنبؤ بحركاته بين مختلف فرق برشلونة السنية، بفضل قدمه اليسرى الذهبية، والذي سيبلغ الـ14 من عمره في 25 يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

كان مورينو قد انضم لصفوف برشلونة في موسم 2023-2024، وشارك كلاعب خط وسط أيمن الموسم الماضي، وسجل 28 هدفاً وقدّم العديد من التمريرات الحاسمة لزملائه.