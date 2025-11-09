التشيلي زامورانو: لامين جمال غير مؤهل للعب مع ريال مدريد

شن التشيلي إيفان زامورانو مهاجم ريال مدريد السابق هجوما قاسيا على لامين جمال جوهرة برشلونة بسبب التصريحات التي أدلى بها الأخير قبل الكلاسيكو.

تصريحات نارية

وأكد زامورانو (58 عاما) في ظهور تلفزيوني حديث أنه لا يفضل رؤية لامين جمال بقميص ريال مدريد، لأنه لا يتمتع بالصفات التي تؤهله للعب مع النادي الملكي رغم موهبته الكبيرة.

وقال زامورانو "لن أتعاقد مع لامين لو كنت صاحب قرار، هو لاعب مدهش لكنه لا يحمل جوهر لاعب ريال مدريد".

☕️ ZAMORANO, EN EL CAFELITO ☕️ 💥 “No ficharía a Lamine Yamal para el Real Madrid. No tiene la esencia de nuestro club”. 👉 “Messi nunca dijo el Madrid roba”. 🔥 “Si Lamine sigue así…” ⏰PODCAST COMPLETO JUEVES 15:30⏰ pic.twitter.com/uHK10Go5sh — El Cafelito de Josep Pedrerol (@CafelitodeJosep) November 5, 2025

ويفضل زامورانو التعاقد مع لاعب آخر من برشلونة، مضيفا "بالنسبة لي سأتعاقد مع بيدري، إنه ظاهرة ويقدم كل شيء دون كلام، إنه متواضع، يتحدث فقط عند الضرورة، وهذا هو الجوهر".

وعاد زامورانو إلى الحديث عن جمال "لامين لا يملك روح مدريد ولا جوهره، وجوده في برشلونة مناسب أما هنا فلا، ريال مدريد فريق من الطراز الرفيع والثقافة، ويجب على اللاعبين أن يجسدوا ذلك".

ميسي ولامين

وأوضح "لم أسمع ليونيل (ميسي) يقول يوما إننا نسرق، وهو كان الأفضل في العالم، والآن فتى في الـ17 تُوجه له هذه الأضواء بسبب ما يقوله، أعتقد أن ما يجب فعله هو إثبات نفسه في الملعب"، في إشارة منه إلى تصريحات لامين جمال المثيرة للجدل قبل الكلاسيكو.

وختم زامورانو "يجب على برشلونة توجيه لامين جمال وإلا سيكون مجرد لاعب كبير فحسب، أما اللاعبون الذين يخلّفون إرثا فهم ينتمون إلى سلالة مختلفة".

وكان لامين قد أدلى بتصريحات نارية قبل أيام من الكلاسيكو الأخير سخر فيها من النادي الملكي واتهمه بالسرقة.

وقال لامين جمال في مقابلة أجراها مع جيرارد بيكيه النجم السابق للبرسا إن ريال مدريد "يسرق ثم يشتكي، يفعلون أشياء لا أعرف عنها".

يذكر أن زامورانو دافع عن قميص ريال مدريد لمدة 4 مواسم في تسعينيات القرن الماضي، وبالتحديد في الفترة بين عامي 1992-1996.

وخلال تلك الفترة لعب زامورانو 173 مباراة بجميع البطولات سجل فيها 101 هدف، وقدّم لزملائه 22 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

كما تُوج مع الرياق بـ3 ألقاب هي الدوري الإسباني (1994-1995)، وكأس ملك إسبانيا (1992-1993)، وكأس السوبر الإسباني (1994).