حاسوب عملاق يتنبأ بأفضل 8 فرق في مرحلة الدوري بأبطال أوروبا

نشر حاسوب أوبتا العملاق، أحد أدق أدوات التحليل الإحصائي في كرة القدم اليوم، توقعاته بشأن الفرق التي ستنهي دوري المجموعات ضمن أفضل 8 فرق، مما يضمن لها التأهل المباشر إلى دور الـ16.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن النتائج، المستندة إلى آلاف عمليات المحاكاة، أسفرت عن العديد من المفاجآت.

المراكز الثلاثة الأولى

وفقا للنموذج التنبؤي، من المتوقع أن يكون أرسنال أفضل فريق في دور المجموعات، برصيد 20.26 نقطة متوقعة، مما يضعه في صدارة الترتيب.

فريق ميكيل أرتيتا، الذي فشل بصعوبة في الوصول إلى النهائي الموسم الماضي، يبدو الآن الأكثر صلابة في القارة.

وسمح له توازنه بين الصلابة الدفاعية، والاستحواذ المسيطر، والقوة الهجومية، بتصدر التوقعات بسهولة وفقا للذكاء الاصطناعي.

في المركز الثاني، يأتي بايرن ميونخ، برصيد 19.38 نقطة متوقعة. ويواصل العملاق البافاري، بقيادة المدرب فينسنت كومباني، وجوده الدائم في المراحل النهائية من البطولة.

وتبقيه خبرته، إلى جانب براعة مهاجمه الإنجليزي هاري كين، من بين المرشحين للفوز، في حين حل في المركز الثالث مانشستر سيتي برصيد 17.97 نقطة متوقعة.

ترتيب باقي الفرق

في المركز الرابع يأتي ليفربول برصيد 17.16 نقطة متوقعة ويُصنّفه الذكاء الاصطناعي كفريقٍ مُتّسق الأداء، وإن كان أقلّ بقليل من الفرق الثلاثة الكبرى المُرشّحة للفوز.

واحتل إنتر ميلان المركز الخامس بـ16.96 نقطة مُتوقّعة، ولا يزال "النيراتزوري" قوة تنافسيّة في أوروبا رغم رحيل سيموني إنزاغي.

وجاء باريس سان جيرمان، سادسًا بـ16.58 نقطة مُتوقّعة، من بين المُرشّحين للفوز بالبطولة.

وعلى الرغم من الهزيمة أمام بايرن ميونخ وإصابات عثمان ديمبيلي وديزيري دويه وأشرف حكيمي، لا يزال الباريسيون من أبرز المُرشّحين.

ووُجد ريال مدريد في المركز السابع بـ16.01 نقطة مُتوقّعة، وبقي فريق تشابي ألونسو ضمن أفضل 8 فرق، على الرغم من الأداء الضعيف والهزيمة في أنفيلد أمام ليفربول.

وحل نيوكاسل يونايتد في المركز الأخير في قائمة أفضل 8 فرق، برصيد 14.89 نقطة متوقعة، مما يُمثل الحد الأدنى للتأهل المباشر إلى دور الـ16.

واكتسب الفريق الإنجليزي بأسلوبه البدني القوي وكثافته في سانت جيمس بارك، احترام جميع الفرق الأوروبية، وقد ينضم إلى النخبة إذا حافظ على مستواه الحالي.

توقعات الفرق الإسبانية الأخرى

الضحية الرئيسية لهذه التوقعات هو نادي برشلونة الذي سيحتل المركز التاسع برصيد 14.69 نقطة متوقعة، متخلفا عن المراكز الثمانية الأولى بفارق عُشر نقطة فقط.

في المقابل، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الـ15، مما سيُمكّنه أيضا من التأهل إلى الدور التمهيدي.

ولم يُحقق فريق سيميوني بعدُ الثبات المطلوب في أوروبا، ويعكس الذكاء الاصطناعي لشركة أوبتا هذا النقص في التماسك.

في المراكز متأخرة في جدول الترتيب، تبدو التوقعات أكثر إحباطا بالنسبة للفرق الإسبانية الأخرى.

ويحتل أتلتيك بيلباو وفياريال حاليًا المركزين 29 و30 على التوالي، مما يعني خروجهما المباشر من مرحلة الدوري.

أما بالنسبة لتوقعات البطل، فإن "الحاسوب العملاق" يُرجّح كفة أرسنال مجددا، بنسبة 23.53% للفوز باللقب.