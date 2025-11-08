وكيل لامين جمال لاعب: الضجة المحيطة باللاعب غير مفهومة

تحدث وكيل أعمال نجم برشلونة لامين جمال عن وضعه الحالي وكل ما قيل عنه قبل الكلاسيكو وبعده.

وأكد خورخي مينديز في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نجومًا مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وأندريس إنييستا يمكن أن يكونوا عونًا وقدوة للمهاجم الشاب.

خورخي مينديز (55 عامًا) هو أبرز وكيل أعمال وأكثرهم طلبًا في العالم، ويتميز باحترافية عالية، وهو على تواصل دائم مع لاعبيه وأنديتهم عبر الهاتف.

علاوة على ذلك، أصبح الآن الوكيل الرئيسي في برشلونة لأنه يمثل 5 لاعبين، أحدهم لامين جمال، والآخرون هم أليخاندرو بالدي، ومارك كاسادو، وغيلي فرنانديز، واللاعب المعار أنسو فاتي.

مينديز يدافع عن جمال

عندما سُئل مينديز عن وضع لامين جمال الحالي والضجة المحيطة به في الأسابيع الأخيرة، وخاصةً قبل وبعد الكلاسيكو، دافع عن لاعبه وقدم بعض الأفكار لفهم وضعه الحالي.

وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول لامين، وخاصةً تعليقاته في دوري أبطال أوروبا وطريقة تعامله مع إصابته في الفخذ، تحدث الوكيل البرتغالي بصراحة قائلا "لا أفهم كل هذه الضجة المحيطة بلامين جمال. جميعنا كنا في الثامنة عشرة من عمرنا. وكما قال الرئيس خوان لابورتا، ما يجب علينا فعله هو دعمه ومساعدته قدر الإمكان لأنه إضافة قيّمة للنادي".

وأضاف "لامين هو اللاعب الذي يتحدث عنه الجميع حول العالم؛ هناك إجماع على أنه لاعب رائع للحاضر والمستقبل. إن مراقبتك من قبل الجميع مسؤولية كبيرة وضغط كبير. إنه يتعامل مع الأمر بشكل ممتاز، وعلينا مواصلة دعمه. إحدى طرق تحقيق ذلك هي التركيز حصريًا على عمله".

ويراقب مينديز لامين عن كثب نظرًا لكفاءته وشبابه، ويقول "لامين يُدرك تمامًا ما عليه فعله داخل الملعب وخارجه، وهذا بالضبط ما يفعله: يُركز على العمل بهدوء ودون كلام. إنه شاب ذكي ومجتهد للغاية. لديه مشكلة بدنية بسيطة يُناقشها مع النادي لمعالجتها على أفضل وجه ممكن أثناء استمراره في اللعب، وهذا هو الأهم أن يتعافى جيدًا ويُسهم بأقصى قدر ممكن في الفريق".

وتابع "إنه لاعب ذكي للغاية ويتعلم كل يوم. قلة الكلام والتركيز على العمل أمران أساسيان. أفضل ما يفعله لامين هو أن يُعطي لأدائه في الملعب الكلمة الفصل؛ فهو يفعل ذلك بشكل لا يُصدق، كما رأينا في مباراة بروج. في كل مباراة، يُبدع في عمل فني واحد على الأقل، وهو أمر لا يُحققه إلا لاعب مُقدر له الوصول إلى القمة".

قدوة لامين جمال

يُدرك خورخي مينديز أن مقارنة لامين بالآخرين لا تُفيده، لكن لديه فكرة واضحة عمّن يكون قدوته "لامين لاعب فريد، لا يُقارن بأحد، كما يقول دائمًا. عليه أن يشق طريقه بنفسه، وهو يُبلي بلاءً حسنا. لكن من الواضح أن هناك لاعبين مثل ليو ميسي وكريستيانو رونالدو يُمثلان قدوة للجميع بفضل أسلوبهما الاحترافي في إدارة مسيرتهما، ومدى تطورهما، ولأنهما لا يزالان يُقدمان أداءً رفيع المستوى حتى اليوم".

وختم "كان إنييستا مثالًا رائعًا آخر للاعبين الشباب. على لامين جمال أن يواصل التطور ليصبح أفضل لاعب في العقدين القادمين، وليس فقط الأفضل لأربع أو خمس سنوات. إنه في نادٍ عريق مثل برشلونة، وهو المكان الأمثل لتحقيق أهدافه".