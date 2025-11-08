يستعد نادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني حاليا لعرض ميزانية موسم 2025-2026، في الجمعية العمومية في الشهر الجاري، تُعد الأضخم في تاريخ كرة القدم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد سيقدّم لأعضائه ميزانية قياسية تبلغ 1.248 مليار يورو من الإيرادات العادية دون احتساب صفقات انتقالات اللاعبين.

ميزانية مليارية لريال مدريد بفضل أرباح ملعب سانتياغو برنابيو

وقالت الصحيفة "سيعرض ريال مدريد على الجمعية العمومية أكبر ميزانية في تاريخه بفضل إيرادات ملعب سانتياغو برنابيو، ومن المتوقع أن يواصل الملعب زيادة الإيرادات".

ويعكس الرقم المذكور "تحوّلا واضحا في اتجاه إدارة ريال مدريد"، كما يُعد المستند الاقتصادي الأكثر طموحا الذي قدّمه النادي للجمعية.

وتشمل توقعات ريال مدريد زيادة قدرها 75.5 مليون يورو مقارنة بإغلاق السنة المالية 2024-2025، بزيادة قدرها 5%.

ويستند هذا النمو إلى ركيزتين أساسيتين هما، استغلال ملعب سانتياغو برنابيو والاتفاقيات التجارية الجديدة، وعليه أصبح الملعب هو المحرك المالي للنادي القادر "على جلب الإيرادات باستمرار بغض النظر عن جدول المباريات".

وحقق ريال مدريد من الملعب فقط إيرادات بلغت 79.1 مليون يورو في السنة المالية 2024-2025، وذلك من الأعمال الجديدة أي دون احتساب مبيعات التذاكر أو منطقة كبار الشخصيات.

وجاءت إيرادات الملعب على النحو التالي:

جولة الزائرين لسانتياغو برنابيو: 52.6 مليون يورو.

الفعاليات والحفلات الموسيقية: 15.4 مليون يورو.

خدمات الطعام والضيافة: 10.3 ملايين يورو.

ملعب غير مكتمل

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام تحققت رغم أن الملعب لم يكن قد وصل إلى كامل خدماته الاستثمارية بنسبة 100%.

ويتوقع النادي زيادة إضافية في الميزانية لموسم 2025-2026، بفضل تفعيل كامل مناطق الضيافة والمطاعم، واستغلال جميع مساحات كبار الشخصيات وإدراج فعاليات دولية أخرى.

إعلان

وينتظر النادي أن يزداد تأثير الملعب في النموذج الاقتصادي مع تأثير خاص على بند الإيرادات من "الأعضاء والملعب"، الذي سيرتفع من 326.8 مليون يورو إلى 402.4 مليون يورو.

وستكون رسالة إدارة ريال مدريد إلى جمعيته العمومية التي ستُعقد يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أن ملعب سانتياغو برنابيو هو "منجم ذهب".

واختتمت الصحيفة "يحقق ملعب سانتياغو برنابيو إيرادات عندما يكون هناك مباريات وعندما لا يكون أيضا".