مركز صادم لرونالدو في قائمة أفضل هدافي العالم بالقدم اليسرى

يوما بعد يوم يرسّخ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي مكانته باعتباره واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

ورغم أنه يلعب بالقدم اليمنى فإن رونالدو (41 عاما) حجز لنفسه مكانا بين أفضل الهدافين باستخدام قدمه اليسرى "الأقل مهارة وقوة"، على حد وصف صحيفة ماركا الإسبانية.

مركز رونالدو في قائمة أفضل هدفي العالم بالقدم اليسرى

وسجل رونالدو خلال القرن الـ21 بقدمه اليسرى 181 هدفا مع جميع الأندية التي لعب لها خلال مسيرته (سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، النصر، ومنتخب البرتغال)، وهو اللاعب الوحيد غير الأعسر الموجود ضمن أفضل 10 لاعبين في هذه الناحية.

Cristiano Ronaldo é o quinto jogador com mais gols de perna esquerda no século Ele é o único destro no top 10pic.twitter.com/bvTGe2XEDk — CR7 Brasil (@CR7Brasil) November 5, 2025

وعلقت الصحيفة على ذلك بالقول "رونالدو كسر المنطق بوجوده في المركز الخامس بهذه القائمة بسبب أرقامه التهديفية بالقدم الأقل مهارة".

وقد يفقد رونالدو وجوده ضمن الخمسة الأوائل قريبا، على اعتبار أن النرويجي إيرلينغ هالاند صاحب المركز السادس لديه 179 هدفا بالقدم المفضلة لديه.

ويحلّق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي بعيدا بقمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف بالقدم اليسرى، إذ هز شباك المنافسين 744 مرة وفق بيانات "ماركا".

وفي هذه الأثناء، فرض النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول اسمه في هذه القائمة الاستثنائية بوجوده في المركز الثالث بتسجيله 243 هدفا بالقدم اليسرى، وهو رقم مرشح للزيادة بطبيعة الحال شأنه شأن ميسي ورونالدو وهالاند.

وتاليا قائمة بأسماء 10 لاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف بالقدم اليسرى في القرن الـ21:

الأرجنتيني ليونيل ميسي: 744 هدفا. البرازيلي هالك: 258 هدفا. المصري محمد صلاح: 243 هدفا. الفرنسي أنطوان غريزمان: 191 هدفا. البرتغالي كريستيانو رونالدو: 181 هدفا. النرويجي إيرلينغ هالاند: 179 هدفا. الألماني لوكاس بودولسكي: 164 هدفا. الأرجنتيني أنخيل دي ماريا: 157 هدفا. الهولندي أريين روبن: 146 هدفا. الفرنسي أوليفيه جيرو: 136 هدفا.

رونالدو ملك الأهداف الرأسية

من جهة أخرى، يمتلك رونالدو الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة بالرأس عبر تاريخ كرة القدم بعد أن سجل 156 هدفا، وكذلك من ركلات الجزاء، إذ سدد 177 بنجاح من أصل 211 محاولة.

إعلان

كما سجل رونالدو 63 هدفا من الركلات الحرة المباشرة من خارج المنطقة الجزاء، وهي أرقام دفعت الصحيفة إلى القول "هذه البيانات تُظهر تعدد وتنوع إمكانيات البرتغالي كلاعب هداف".

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أنه يملك رقما لا يضاهيه فيه أحد، وهو أنه سجل 611 هدفا بقدمه اليمنى.

يذكر أن رونالدو يقترب من تسجيل ألف هدف في مسيرته الاحترافية، إذ يحتاج إلى 48 هدفا فقط من أجل تحقيق هذه الإنجاز غير المسبوق.