يستضيف مانشستر سيتي غريمه ليفربول ضمن المرحلة الـ11، في أحدث فصول التنافس الشرس المهيمن على الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لما يقرب من عقد من الزمان، لكن هذه المرة يحاول كل من الناديين تضييق الفجوة بينه وبين أرسنال المتصدر.

ويتفوق مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة ومركز واحد على ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 10 مباريات.

وسيعطي فوز أي من مانشستر سيتي أو ليفربول دفعة معنوية في سعيهما إلى الاقتراب من أرسنال المتصدر أو الإبقاء على الفارق بينهما على الأقل.

ويبتعد فريق "المدفعجية" بفارق 6 نقاط عن سيتي الثاني و7 نقاط عن ليفربول الثالث.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

تقام المباراة غدا الأحد التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على ملعب الاتحاد.

وتنطلق المباراة السابعة والنصف مساءً (19:30) بتوقيت الدوحة والسعودية، الثامنة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

beIN Sports HD1

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

المباراة الألف لغوارديولا

غد الأحد سيخوض المدرب الإسباني -البالغ من العمر 54 عاما- مباراته الألف في مسيرته، وفاز لاعب خط وسط برشلونة وإسبانيا السابق بـ715 مباراة من أصل 999 مباراة أدارها منذ ظهوره الأول مع فريق برشلونة الرديف عام 2007.

وأعرب مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق عن سعادته لأن مباراته الألف على مقاعد البدلاء ستكون بمواجهة غريمه ليفربول الذي تقاسم معه الألقاب الثمانية الأخيرة في الدوري.

وبعدما استهل مسيرته التدريبية مع برشلونة الرديف عام 2007، تولى غوارديولا الإشراف على الفريق الأول في العام التالي حتى 2012، قبل أن ينتقل إلى بايرن (2013-2016)، ثم إلى سيتي عام 2016 حتى الآن وحقق معه ثلاثية تاريخية (الدوري والكأس ودوري الأبطال) عام 2023، من بين عدة ألقاب.

وأنهى سيتي موسم 2023-2024 في المركز الثالث في "البريميرليغ" بسجل خال من الألقاب في جميع المسابقات، علما أنه يحتل المركز الثاني هذا الموسم قبل استضافة "الريدز" الأحد، متأخرا بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر (25 نقطة مقابل 19).

هالاند يطارد الهدف رقم 100

على بعد هدفين فقط من الوصول إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيحطم إيرلينغ هالاند الرقم القياسي لأسرع وقت للوصول إلى 100 هدف في المسابقة إذا سجل هدفين في ظهوره رقم 108 الأحد، متفوقًا على آلان شيرار (100 في 124 مباراة).

التشكيلة المحتملة لمانشستر سيتي ضد ليفربول

دوناروما؛ نونيز، دياز، غفارديول، أورايلي؛ غونزاليس، شرقي، سيلفا، فودين، دوكو، هالاند.

التشكيلة المحتملة لليفربول ضد مانشستر سيتي

مامارداشفيلي؛ برادلي، كوناتي، فان دايك، كيركيز؛ جرافنبرخ، ماك أليستر؛ صلاح، سوبوسلاي، فيرتز؛ إيكيتيكي.