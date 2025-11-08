ديكو: فليك لن يغير أسلوب لعبه مع برشلونة

استبعد المدير الرياضي لبرشلونة ديكو أن يلجأ المدرب هانسب فليك لتغيير أسلوب لعبه بعد التعادل مع كلوب بروج 3-3 في دوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن ديكو قوله "لا جدوى من مناقشة أسلوب اللعب، فنحن نعرف مواطن الضعف التي نحتاج إلى تحسينها".

وأوضح ديكو لوسائل إعلام النادي خلال مناقشة عودة فريق فليك إلى ملعب كامب نو خلال جلسة التدريب المفتوحة يوم الجمعة أن البارسا واجه صعوبات بالفعل في الموسم الماضي وتغلب عليها.

وكان ديكو واضحا عند سؤاله عن أسلوب لعب فليك، بعد أن صرّح المدرب بأنه لن يغيره رغم نقاط الضعف الدفاعية في الفريق.

وقال "لا جدوى من مناقشة أسلوب اللعب. نحن نعلم جيدا أين يمكننا التحسن والصعوبات التي نواجهها. في الموسم الماضي، مررنا أيضا بأوقات عصيبة وتمكنا من تجاوزها. من خلال استعادة لياقة اللاعبين واستعادة ثقتهم، والبقاء متحدين، والعمل الجاد… هذا ما يجب علينا فعله.

وأضاف: "لقد فعلنا ذلك الموسم الماضي، وسنفعل الشيء نفسه هذا الموسم. لا شيء يمكن أن يغير الأمور إلا العمل الجاد والتفاني".

هشاشة دفاعية

وتقول صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن تعثر برشلونة مجددا في دوري أبطال أوروبا، كان انعكاسا لهشاشته الدفاعية. وأعاد التعادل 3-3 في بروج فتح النقاش حول أسلوب لعب المدرب فليك، الذي لم يستقر بعد.

وأوضحت الصحيفة أن "الفريق يسجل وينافس، لكنه يستقبل الأهداف بسهولة بالغة ما يمثل عبئا يهدد تقدمه في كل من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا".

وخاض المدرب الألماني مع برشلونة 75 مباراة حتى الآن، حقق خلالها 54 فوزا و9 تعادلات و12 خسارة، لكن الإحصائية الأكثر إثارة للقلق هي أن الفريق استقبل 3 أهداف أو أكثر في كل مباراة من المباريات الـ10 الأخيرة، وهي نسبة مرتفعة جدا بالنسبة لفريق يسعى للمنافسة على كل البطولات.

وغالبا ما جاءت هذه الانهيارات الدفاعية في المباريات الكبرى، مثل الفوز المثير (5-4) على بنفيكا في دوري الأبطال، والتعادل (4-4) مع أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس الملك، والتعادل (3-3) ثم الخسارة (4-3) أمام إنتر ميلان في النسخة الماضية من دوري الأبطال، وهي مباريات كشفت جميعها عن العيوب نفسها: ضعف التنظيم، وغياب الضغط المنظم، وسوء التمركز.