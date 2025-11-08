عرض إيطالي للتعاقد مع ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

يخطط نادي ميلان المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم، لتعزيز خط هجومه في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، بالتعاقد مع مهاجم يتمتع بالخبرة.

وفجّر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي مفاجأة مدوية حين أكد أن ميلان وضع عينه على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، لضمه إلى صفوف الفريق في يناير/كانون الثاني 2026.

وحسب الموقع، فإن أروقة ميلان تشهد حاليا نقاشات عميقة حول كيفية تعزيز الفريق في يناير/كانون الثاني، مشيرا إلى أن مركز المهاجم الصريح هو الأكثر إثارة للجدل.

واجتمع مسؤولو ميلان مع بيني زهافي (وكيل ليفاندوفسكي) خلال الأيام الأخيرة، لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب الذي "يمثّل نموذج الخبرة المضمونة لقيادة الفريق إلى القمة".

ورغم احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة خلف المتصدر نابولي بفارق نقطة وحيدة (قبل انطلاق مباريات الجولة الـ11)، فإن سجّل ميلان الهجومي يُعد ضعيفا للغاية، إذ أحرز الفريق 15 هدفا فقط في 10 مباريات.

ويسعى ميلان إلى استثمار علاقته الجيدة بوكيل ليفاندوفسكي، ورغم ذلك تبدو الأمور صعبة، فما زال المهاجم البولندي مركّزا تماما على الفوز بالبطولات مع برشلونة هذا الموسم وفق ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن "إمكانية رحيل ليفاندوفسكي عن برشلونة في منتصف الموسم شبه مستحيلة".

وكشفت عن وجود اتفاق شفهي بين اللاعب وخوان لابورتا رئيس برشلونة، قرر من خلاله ليفاندوفسكي الاستمرار مع النادي الكتالوني على الأقل، حتى نهاية الموسم الحالي 2026/2025.

من جهة أخرى، أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن ليفاندوفسكي لا يخطط للرحيل عن برشلونة في يناير/كانون الثاني القادم.

🚨 Robert Lewandowski, not planning any January move as his desire and focus is on completing the season at Barça. ❗️ Concrete, high chances to part ways in summer 2026 on free deal. 👀🇵🇱 🎥🇮🇹 https://t.co/WhQbfYcW6L pic.twitter.com/3fYHSQsmx5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2025

وكتب رومانو -عبر حسابه الرسمي على منصة إكس- أن "ليفاندوفسكي لا يخطّط لأي انتقال في يناير/كانون الثاني، إذ إنّ رغبته وتركيزه منصبّان على إنهاء الموسم مع برشلونة".

وأتم "توجد فرص حقيقية وكبيرة لرحيله في صيف 2026 بصفقة انتقال حر".

وتراجعت مكانة ليفاندوفسكي في برشلونة مع بدء موسمه الرابع مع الفريق، إذ بات جليس مقعد البدلاء وترك مكانه في التشكيل الأساسي لزميله فيران توريس.

ومنذ بدء موسم 2026/2025، خاض ليفاندوفسكي مع برشلونة 11 مباراة بجميع البطولات بواقع 479 دقيقة فقط، ولم يكمل الـ90 دقيقة إلا في 3 مباريات فقط.

وخلال جميع المباريات سجل ليفا 4 أهداف ولم يقدّم لزملائه أي تمريرة حاسمة وحيدة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.