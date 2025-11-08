شاهد.. تعادل دراماتيكي لمانشستر يونايتد أمام توتنهام

أنقذ مانشستر يونايتد نقطة في الرمق الأخير من أرض توتنهام وعاد متعادلا 2-2، السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في مباراة تقدم فيها بهدف حتى الدقيقة 84.

وبعد تقدمه بهدف الكاميروني براين مبومو في الشوط الأول، تلقى يونايتد هدفين متأخرين، قبل أن ينقذه قلب دفاعه الهولندي ماتيس دي ليخت برأسية منحت كل فريق نقطة واحدة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مانشستر يونايتد يهيمن على جوائز "الأفضل" بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يهيمن على جوائز "الأفضل" بالدوري الإنجليزي list 2 of 2 إصابة لاعب إنجليزي بعد هجوم بسكين أثناء رحلة بالقطار end of list

وأهدر الفريقان فرصة الارتقاء مؤقتا إلى وصافة الترتيب، فأصبح توتنهام ثالثا بفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يحل على سندرلاند الخامس في وقت لاحق، ومانشستر يونايتد سابعا بعدد النقاط نفسه (18).

وبعد نصف ساعة مخيبة للآمال في شمال لندن، أساء دفاع توتنهام تشتيت الكرة، فوصلت إلى العاجي أماد ديالو الذي لعبها عرضية إلى مبومو فحوّلها برأسه داخل المرمى مسجلا هدفه الخامس هذا الموسم في الدوري (32).

⚽️ بريان مبويمو يهز شباك توتنهام ويمنح مانشستر يونايتد التقدّم برأسية متقنة.#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/p1FBPo6OJh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 8, 2025

وخرج لاعبو توتنهام إلى الاستراحة على وقع صافرات جماهيرهم، في ظل أداء متواضع في الشوط الأول، لكن الشوط الثاني أتى أكثر إثارة، خصوصا بعد تبديلات مدربهم الدانماركي توماس فرانك.

وعادل المضيف أولا بعد تمريرة من المدافع البديل الإيطالي دستيني أودوغيي إلى الفرنسي الشاب ماتيس تيل الذي زرعها في الشباك بعدما حضرها لنفسه بشكل جميل داخل المنطقة (84).

في الوقت بدل الضائع، وفيما كان يونايتد الذي استنفد تبديلاته يلعب بـ10 لاعبين إثر إصابة البديل السلوفيني بنيامين شيشكو، سجل توتنهام هدفا عبر البرازيلي ريشارليسون برأسية ارتدت من تسديدة بعيدة للبديل الآخر الفرنسي ويلسون أودوبير (90+1).

هدف ريتشارليسون في شباك مانشستر يونايتد 🔥pic.twitter.com/cQDnbYGGPp — EPL World (@EPLworld) November 8, 2025

لكن ريشارليسون الذي احتفل باكيا بعد أن خلع قميصه، لم يكن يعتقد أن فريقه سيهدر الفوز في الرمق الأخير، عندما ارتقى دي ليخت لركنية وسجلها من زاوية ضيقة (90+6) فانتهت المباراة بالتعادل.

فوز وست هام وإيفرتون

وواصل وست هام صحوته بفوز ثان تواليا وكان على حساب ضيفه بيرنلي بـ3 أهداف لكالوم ويسلون (44) والتشيكي توماس سوتشيك (77) وكايل ووكر-بيترز (87) مقابل هدفين للهولندي زيان فليمينغ (35) والأيرلندي جوش كولن (90+7).

إعلان

وعاد إيفرتون إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل، عندما تغلب على ضيفه فولهام بهدفين نظيفين سجلهما السنغالي إدريسا غايي (45+4) ومايكل كين (81).

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات كريستال بالاس مع برايتون، ونوتنغهام فوريست مع ليدز يونايتد، وأستون فيلا مع بورنموث، وبرنتفورد مع نيوكاسل يونايتد، ومانشستر سيتي مع ليفربول.