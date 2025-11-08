شاهد.. السعودية تفوز على نيوزيلندا في كأس العالم للناشئين

سجل ثاري أحمد هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود السعودية للفوز (3-2) على نيوزيلندا في مباراة مثيرة بكأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة السبت.

ورفعت السعودية رصيدها إلى 3 نقاط في المجموعة 12، بعد الخسارة من النمسا في المباراة الماضية. وظلت نيوزيلندا في المركز الأخير بلا نقاط.

ووضع عبد الرحمن سفياني السعودية في المقدمة سريعا وبعد دقيقتين من البداية بعدما اصطدمت به الكرة بعد تمريرة عرضية وتحولت في الشباك.

وأدرك ماتياس نونيز التعادل لنيوزيلندا بعد 10 دقائق من نهاية الاستراحة.

لكن صبري دهل أعاد التقدم للسعودية بعدها بثلاث دقائق بتسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة بعد انطلاقة رائعة من منتصف الملعب.

وسجل جاك برنيسكي الهدف الثاني لنيوزيلندا بتسديدة بكعب القدم في الدقيقة 83 بعد تمريرة منخفضة.

إلا أن أحمد سجل هدف الفوز للسعودية قبل لحظات من النهاية بتسديدة منخفضة بعدما توغل من الجانب الأيمن.

وتلعب السعودية في الجولة المقبلة أمام مالي يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلعب نيوزيلندا ضد النمسا.

أهداف مباراة السعودية ضد نيوزيلندا

شوف الهدف |

السعودية تتقدم 1-0 على نيوزيلندا … عن طريق عبد الرحمن سفياني عند الدقيقة 2 .. في كأس العالم تحت 17 عاماً#U17WC #كأس_العالم_تحت_17_سنة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/FWHxIGzAUd — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 8, 2025

شوف الهدف |

نيوزيلندا تتعادل 1-1 مع السعودية .. عن طريق نونيز عند الدقيقة 55..في كأس العالم تحت 17 عاماً#U17WC #كأس_العالم_تحت_17_سنة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/nWybPFQdlP — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 8, 2025

شوف الهدف |

السعودية تتقدم 2-1 على نيوزيلندا .. عن طريق صبري دهل عند الدقيقة 58..في كأس العالم تحت 17 عاماً#U17WC #كأس_العالم_تحت_17_سنة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/B8wVvjctOp — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 8, 2025

شوف الهدف |

نيوزيلندا تتعادل 2-2 مع السعودية .. عن طريق جاك برينيسكي عند الدقيقة 83 ..في كأس العالم تحت 17 عاماً#U17WC #كأس_العالم_تحت_17_سنة #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/qNgPdeXYzX — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 8, 2025