يسعى ريال مدريد المتصدر إلى مواصلة انتفاضته عندما يحل ضيفا على جاره رايو فاليكانو غدا الأحد، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

يحتل النادي الملكي صدارة الليغا برصيد 30 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه المباشر برشلونة، في حين يأتي رايو فاليكانو في المركز 11 برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو يوم الأحد التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب "كامبو دي فوتبول دي فايكاس".

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة والربع (18:15) بتوقيت الدوحة والسعودية، الخامسة والربع (17:15) بتوقيت القاهرة.

تعثر النادي الملكي أمام مضيفه ليفربول 0-1 الثلاثاء، ويحاول استعادة التوازن قبل فترة التوقف الدولية، ومواصلة المنافسة على لقب الليغا.

ويخوض ريال مدريد المباراة في غياب لاعب وسطه الدولي الفرنسي أوريليان تشواميني بسبب إصابة في فخذه اليسرى، لكنه يعول على مواطنه وهدافه والليغا كيليان مبابي الذي يسعى بدوره الى استعادة شهيته التهديفية بعدما توقفت في المباراة ضد ليفربول.

ورغم الفوارق الكبيرة بين ريال مدريد وجاره رايو فاليكانو، إلا أن الأخير يقف دائما ندا أمامه وفرض عليه التعادل 3 مرات في المباريات الأربع الأخيرة بينها مرتين على أرضه وواحدة في سانتياغو برنابيو.

وقدم رايو فاليكانو بداية متذبذبة هذا الموسم. فبعد فوز مقنع خارج أرضه على جيرونا بنتيجة 3-1 في الجولة الافتتاحية، دخل الفريق في سلسلة من 6 مباريات دون تحقيق أي انتصار.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

beIN SPORTS 2

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

لا يزال ريال مدريد، يعاني أزمة في خط الدفاع مع استمرار غياب دافيد ألابا، وداني كارفاخال، وأنطونيو روديغر، كما انضم إلى قائمة المصابين اللاعب فرانكو ماستانتونو الذي سيغيب لفترة غير محددة بسبب مشكلة في منطقة الحوض.

إعلان

كما يفتقد رايو فاليكانو خدمات الغاني خالد عبد المؤمن الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة أمام إشبيلية، حتى نهاية الموسم.

🤩 تحكم رائع وإنهاء ممتاز pic.twitter.com/viSihrnn7x — ريال مدريد (@realmadridarab) November 8, 2025

التشكيلة المتوقعة لرايو فاليكانو أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أوغستو باتالا

أوغستو باتالا خط الدفاع: راتيو، ليغون، ميندي، بيب شافاريا

راتيو، ليغون، ميندي، بيب شافاريا خط الوسط: بابلو دياز، كيبك، خورخي دي فروتوس، بالازون

بابلو دياز، كيبك، خورخي دي فروتوس، بالازون خط الهجوم: ألفارو غارسيا، أليماو.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام رايو فاليكانو