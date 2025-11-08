رونالدو: تسجيل الأهداف في الليغا أسهل من الدوري السعودي

لا يزال كريستيانو رونالدو يقدم أداء قويا مع النصر السعودي، ويهز الشباك بشكل مستمر على الرغم من بلوغه الأربعين من عمره. لكنه يعتقد أن سجله سيكون أفضل لو كان لا يزال يلعب في الدوري الإسباني.

وواصل "الدون" هز الشباك مع النصر في جميع المسابقات رافعا رصيده إلى 953 هدفا كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم.

ومنذ انضمام الأسطورة البرتغالية إلى صفوف النصر في يناير/كانون الثاني 2023 أحرز 109 أهداف، لكنه يواصل الصيام عن تحقيق الألقاب مع النادي السعودي، بعد إقصاء فريقه من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتُعد هذه البطولة رقم 13 التي يفشل رونالدو في الفوز بها منذ انتقاله التاريخي إلى "العالمي".

في المقابل قضى رونالدو 9 مواسم حافلة بالألقاب مع ريال مدريد بين عامي 2009 و2018، سجل خلالها 450 هدفا في 438 مباراة فقط. وهو يعتقد أنه لا يزال على نفس المستوى، على الرغم من مرور 7 سنوات على تلك الفترة.

الدوري السعودي أصعب من الإسباني

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أجرى رونالدو مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، مشيرا إلى أن مستوى كرة القدم في السعودية حاليا أعلى من مستوى الدوري الإسباني.

وصرح النجم البرتغالي بأنه من الأسهل تسجيل الأهداف في الدوري الإسباني مقارنة بالدوري السعودي، مشيرا إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تلعب دورا رئيسيا.

وقال "بعض الناس يبحثون عن الأعذار، وهذا أسهل طريق. عاما بعد عام، أواصل تسجيل المزيد من الأهداف. حتى في أسوأ مواسمي، سجلت 25 هدفا".

وأضاف "هؤلاء الذين يتحدثون لم يأتوا إلى هنا قط، ولم يلعبوا هنا أبدا. إنهم لا يعرفون معنى الركض في درجة حرارة 40 درجة مئوية. ومع ذلك، ما زلت أقدم أفضل ما لدي".

إعلان

وتابع "بالنسبة لي، كان تسجيل الأهداف في إسبانيا، في الدوري الإسباني، أسهل من التسجيل في السعودية".

وتساءل رونالدو عن عدم احتساب أهداف الدوري السعودي عند منح جائزة الكرة الذهبية قائلا "إنه أفضل بكثير من الدوري البرتغالي، وحتى الدوري الفرنسي، لأنه في فرنسا لا يوجد سوى باريس سان جيرمان. لماذا لا تُحتسب جائزة الحذاء الذهبي للاعبي الدوري السعودي؟".

وأضاف "انظروا إلى هدافي الدوري واسألوا اللاعبين الذين لعبوا هنا. بالنسبة لي، كان التسجيل أسهل في إسبانيا منه في الدوري السعودي للمحترفين".

وختم "إذا لعبت في الدوري الإنجليزي الممتاز الآن، في فريق كبير، فسأسجل نفس العدد من الأهداف".

'It's more easy to score in Spain, than to score in Saudi.' Ronaldo says he would score just as many goals if he was still playing in Europe – and he thinks Saudi Arabia should be included in the Ballon d'Or competition. 📺 https://t.co/1BESX9Tfc1@piersmorgan | @cristiano pic.twitter.com/esNg0vXC90 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 6, 2025

الدوري الإسباني الأقوى

لكن رغم ذلك لا يمكن مقارنة فترتي رونالدو في الدورين الإسباني والسعودي للمحترفين.

لقد قيل الكثير عن مستوى الدوري الإسباني في المواسم الأخيرة، خاصة بالنظر إلى الصعوبات التي واجهتها فرقه بشكل عام في المسابقات الأوروبية.

وبينما يُعد سجل رونالدو في ريال مدريد أفضل من سجله مع النصر، إلا أن فترته في سانتياغو برنابيو كانت بلا شك ذروة مسيرته، لذا لا يمكن مقارنتها بشكل كامل بفترته الحالية في السعودية.

كما أن القيمة السوقية للاعبين وحجم الإنفاق في الدوريين يظهران بشكل واضح تفوق الليغا.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في القيمة السوقية للاعبين يعد الدوري الإسباني الأعلى من حيث القيمة السوقية للاعبين وحجم الإنفاق على التعاقدات: