توقف سلسلة انتصارات بايرن ميونخ في البوندسليغا

أنهى نادي يونيون برلين السجل المثالي لبايرن ميونخ في الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، وتعادل معه (2-2) -السبت- في الجولة العاشرة للبوندسليغا.

وكان النادي البافاري يمني نفسه بمعادلة أفضل بداية له في البوندسليغا حينما حقق 10 انتصارات متتالية في بداية موسم 2015-2016 تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، لكن المدرب البلجيكي فينسنت كومباني ولاعبيه فشلوا في تحقيق هذا الهدف.

وتوقفت انتصارات بايرن ميونخ عند 9 انتصارات بعدما حقق أول تعادل له هذا الموسم على مستوى كافة المسابقات بعد تسجيله 16 انتصارا متتاليا، لكنه ظل في الصدارة برصيد 28 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزغ.

بدأ يونيون برلين المباراة بضغط عال، ونجح في هز شباك بايرن عبر هجمة سريعة في الدقيقة 10، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على المهاجم إلياس أنساح.

وفي الدقيقة 27، نجح المدافع دانيلو دوخي في تسجيل الهدف الأول ليونيون إثر ركلة ركنية، حيث وصلت الكرة إلى دوخي الذي سدد كرة مرت تحت يدي الحارس مانويل نوير.

ولم يستسلم بايرن، وجاء الرد بواسطة الجناح الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 38 بعد تمريرة طويلة من يوسيب ستانيشيتش، إذ تمكن دياز من الحفاظ على الكرة، ثم سددها بقوة من زاوية صعبة للغاية وبطريقة رائعة لتستقر في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس رونو، معيدا المباراة إلى نقطة البداية.

وفي الدقيقة 83، كرر يونيون سيناريو الهدف الأول عبر الكرات الثابتة، حيث جاء الهدف من ركلة ركنية، ووصلت الكرة مرة أخرى إلى دانيلو دوخي الذي سددها من الوضع طائرا بقوة في الزاوية، ليمنح يونيون برلين التقدم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف القناص الإنجليزي هاري كين هدف التعادل القاتل لبايرن بضربة رأس بعد تمريرة متقنة من توم بيشوف.

فوز ليفركوزن وتعادل دورتموند

وفي مباراة أخرى، لقن باير ليفركوزن ضيفه هايدنهايم درسا قاسيا وفاز عليه (6-صفر). وتقمص باتريك شيك وإبراهيم مازة دور البطولة بتسجيل كل منهما هدفين لليفركوزن.

وحسم ليفركوزن الفوز في الشوط الأول، حيث أنهاه متقدما بخمسة أهداف قبل أن يضيف الهدف السادس في الشوط الثاني.

وافتتح شيك التسجيل في الدقيقة الثانية، ثم سجل يوناس هوفمان الهدف الثاني في الدقيقة 16، وبعدها بست دقائق عاد شيك ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

ووضع إيرنيست بوكو بصمته بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 27، ثم أحرز إبراهيم مازة الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 45 و53.

الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 20 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد هايدنهايم عند 5 نقاط في المركز الأخير.

وأهدر بوروسيا دورتموند، فوزا في متناول الأيدي وتعادل مع مضيفه هامبورغ (1-1) كما سقط لايبزغ على ملعب هوفنهايم (1-3).

وعلى ملعب إمتيك أرينا، تقدم كارني تشوكويميكا بهدف لدورتموند في الدقيقة 64، لكن الغاني رانسفورد يبواه كونيجسدورفر خطف هدف التعادل القاتل لهامبورغ في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، تقدم لايبزج بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة بواسطة يان ليوناردو، لكن هوفنهايم رد بثلاثة أهداف عن طريق البيان هاجداري في الدقيقة 20 وتيم ليمبرلي في الدقيقة 38 وجريسشا بورميل في الدقيقة 79.

ويحل لايبزغ في المركز الثاني برصيد 22 نقطة بفارق 6 نقاط عن الصدارة، ويأتي دورتموند في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.