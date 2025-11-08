مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يستقبل سليتا فيغو برشلونة غدا الأحد ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم في مباراة تعد بكثير من الإثارة والمتعة الكروية.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة بفارق 5 نقاط عن المتصدر ريال مدريد، في حين يأتي سيلتا فيغو في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة.

ويدخل برشلونة باحثا عن فوزه الثاني تواليا في الليغا، مع بروز قوته الهجومية رغم بعض الهفوات الدفاعية التي كلفته 13 هدفا في 11 جولة.

موعد مباراة سيلتا فيغو وبرشلونة في الدوري الإسباني

تقام مباراة سيلتا فيغو وبرشلونة غدا الأحد في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب "بالايدوس".

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الحادية عشرة (23:00) بتوقيت السعودية والدوحة، العاشرة (22:00) بتوقيت مصر.

يوم بنكهة خاصة 💙❤️ pic.twitter.com/EZkVUr6cdz — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 7, 2025

برشلونة ومشكلة الدفاع المتقدم

قدّم برشلونة بقيادة هانسي فليك كرة هجومية ممتعة، لكن أسلوب اللعب القائم على الخط الدفاعي المتقدم بات يعرّض الفريق للخطورة، كما حدث منتصف الأسبوع في دوري الأبطال.

وعانى دفاع العملاق الكتالوني من توغلات عديدة لمهاجمي كلوب بروج في المسابقة القارية العريقة واستقبلت شباكه 3 أهداف، ورغم ذلك أصر مدربه الألماني فليك على مواصلة اللعب بدفاع متقدم واعتماد خطة التسلل.

وأكد فليك أن فريقه لن يتخلى عن نهجه، على الرغم من أن المنافسين نجحوا في اختراق دفاع برشلونة بانتظام مثير للقلق.

في المقابل، حقق سيلتا فيغو العلامة الكاملة بـ5 انتصارات من آخر 5 مباريات، لذا سيواجه النادي الكتالوني مهمة شاقة في تجاوزه.

القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيغو وبرشلونة

beIN SPORTS 1

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

كابوس بالايدوس

في آخر 10 سنوات، لم يحقق البلوغرانا سوى انتصارين يتيمين، مما يجعل السفر إلى مدينة فيغو من أصعب المهام.

إعلان

ففي الموسم الماضي، بينما كان البارسا على مشارف الانتصار 2-0 في ملعب (بالايدوس)، نجح فيغو في تسجيل هدفين في الوقت القاتل لتنتهي المباراة بالتعادل.

وتكرر المشهد نفسه في ملعب (بالايدوس) بموسم 2021-2022 حينما تقدم البارسا 3-0 عن طريق فاتي وبوسكيتس وديباي، قبل أن يقلب سيلتا فيغو الطاولة بثلاثية في الدقائق الأخيرة ويخرج متعادلا بنتيجة 3-3.

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد سيلتا فيغو

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.

فوتشيك تشيزني. خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، رونالد أراوخو، جول كوندي.

أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، رونالد أراوخو، جول كوندي. خط الوسط: فرينكي دي يونغ، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو.

فرينكي دي يونغ، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو. خط الهجوم: ماركوس راشفورد، فيران توريس، لامين جمال.

تشكيلة سيلتا فيغو المتوقعة ضد برشلونة