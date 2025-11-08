نستعرض موعد قمة كرة القدم المصرية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة المرتقبة.

تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي مسابقة الكأس السوبر المصرية في كرة القدم المقامة في الإمارات، وذلك بعدما فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا 2-1 على ملعب هزاع بن زايد بالعين.

وفاز الزمالك على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي على ملعب آل نهيان في أبو ظبي في مباراتي نصف النهائي الخميس.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا الأحد، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وتبدأ الساعة الخامسة والنصف مساء (17:30) بتوقيت القاهرة، (18:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، (19:30) بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر

أون سبورت 1

أبو ظبي الرياضية

دبي الرياضية

الأهلي والزمالك حشدا أسلحتهما الهجومية

حشد قطبا الكرة المصرية كل أسلحتهما الهجومية "المتاحة" من أجل التتويج باللقب.

ويسعى الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة السوبر إلى زيادة عدد ألقابه إلى 16 وإحراز أولى بطولاته هذا الموسم من أجل مصالحة جماهيره.

كما يسعى الدانماركي ييس توروب‭ ‬مدرب الأهلي لتحقيق أولى بطولاته مع القلعة الحمراء، في المقابل، يأمل الزمالك بقيادة مدربه الجديد أحمد عبد الرؤوف في التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

بن رمضان 🗣️ أسعى لتحقيق أول ألقابي مع الأهلي وإسعاد الجماهير🦅 pic.twitter.com/okwksn4BCY — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) November 7, 2025

التشكيلة المتوقعة للأهلي ضد الزمالك

محمد الشناوي، محمد هاني، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، كوكا، زيزو، ديانغ، مروان عطية، بن شرقي، غراديشار، تريزيجيه.

التشكيلة المتوقعة للزمالك ضد الأهلي

محمد عواد، محمد إسماعيل، عمر جابر، الونش، أحمد فتوح، عبد الله السعيد، محمد شحاتة، أحمد ربيع، محمود بنتايك، ناصر ماهر، سيف الجزيري.

"الأهلي مصرّ على لقب السوبر"

وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي إن فريقه لديه إصرار على تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز والتتويج باللقب رغم صعوبة المواجهة مع الزمالك.

وأشار إلى أن الروح المرتفعة في التدريبات على مدار اليومين الماضيين عكست إصرار اللاعبين على بذل أقصى جهد وحسم المباراة في وقتها الأصلي.

وأضاف صلاح الدين، في تصريح لموقع الأهلي الرسمي، "الجميع جاهز للمواجهة ويتم تجهيز نيتس جراديشار الذي شعر بإجهاد خفيف في العضلات أثناء مباراة سيراميكا".

وسيجري جراديشار كشفا طبيا قبل التدريب الأخير اليوم لتحديد مدى جاهزيته لقيادة خط هجوم الأهلي أو مشاركته لبعض الوقت.

ولم يحسم توروب التشكيل الذي سيخوض به المباراة رغم جاهزية عدد من اللاعبين العائدين من الإصابة وفي مقدمتهم محمد شريف وأحمد رضا.

معنويات الزمالك مرتفعة

رغم معاناة الزمالك من احتمالية غياب عناصر مهمة عن المباراة فإن المعنويات المرتفعة بين اللاعبين والجهاز الفني تؤكد أن الزمالك يسعى لتحقيق الفوز.

وطالب أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك لاعبيه في التدريب الأخير باليقظة التامة ومحاولة إحراز هدف مبكر في مرمى الأهلي لرفع المعنويات وبسط السيطرة على اللقاء وعدم التسرع في إنهاء الهجمات.

وربما يغيب عن الزمالك بسبب الإصابة الثنائي عدي الدباغ ومحمود بنتايك اللذان لم يكملا مباراة بيراميدز.

وبات البرازيلي خوان ألفينا جاهزا إلى حد كبير للمشاركة في المباراة بعد تعافية من شد عضلي أصابه في مباراة طلائع الجيش وأبعده عن مواجهة بيراميدز لكن الجهاز الطبي للزمالك قرر إجراء اختبار طبي له اليوم للتأكد من جاهزيته تماما.

واستقر المدرب عبد الرؤوف على مواصلة الدفع بحارسه محمد عواد الذي نجح في قيادة الفريق للمباراة النهائية بعد تصديه لركلة ترجيح أخيرة من بيراميدز.