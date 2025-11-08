ترك غياب البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة عن فريقه، أثرا سلبيا واضحا على نتائج "البلوغرانا" منذ إصابته قبل شهر ونصف الشهر تقريبا.

ولم يخض رافينيا (28 عاما) أي مباراة مع برشلونة منذ خروجه مصابا في مباراة الفريق ضد ريال أوفييدو التي جرت يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

الأرقام تكشف معاناة كبيرة لبرشلونة بسبب غياب رافينيا

ومنذ ذلك التاريخ خاض برشلونة 8 مباريات بين الليغا ودوري أبطال أوروبا، فاز الفريق الكتالوني في 4 مباريات وتعادل في واحدة، في حين خسر 3 مباريات، وسجّل 19 هدفا، واهتزت شباكه 15 مرة وفق بيانات صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقبل إصابته ظهر رافينيا مع برشلونة في 7 مباريات، خمس منها خارج ملعبه، فاز الفريق الكتالوني في 6 وتعادل مرة واحدة فقط (1-1 مع رايو فاليكانو)، وهز الفريق شباك المنافسين 21 مرة في حين تلقت شباكه 5 أهداف فقط.

وتؤكد هذه الأرقام أن برشلونة بحاجة ماسة إلى رافينيا الذي سجل 3 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين قبل إصابته، إذ إن وجوده في خط الهجوم ضروري للغاية ليس فقط لمساهماته التهديفية، بل لأنه يقلل الرقابة الصارمة التي يفرضها المنافسون على زميله لامين جمال كما ترى الصحيفة.

وتتجاوز مساهمات رافينيا مع برشلونة أهدافه أو تمريراته الحاسمة، فهو أول من يضغط على الخصم بقوة عند إخراج الكرة.

أما من الناحية الدفاعية، فهو أفضل كثيرا من روبرت ليفاندوفسكي أو لامين جمال أو حتى ماركوس راشفورد، كما يمنح وجوده الفريق شخصية قوية بروحه القتالية وإصراره وعزيمته، وفي غيابه فقد برشلونة كثيرا من هذه الجوانب.

ولهذه الأسباب ينتظر الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، بفارغ الصبر موعد عودة رافينيا المقررة بعد فترة التوقف الدولي القادمة، خاصة وأن البرازيلي لم يتدرب يوم الجمعة في الجلسة المفتوحة للجماهير على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ولا يريد برشلونة المجازفة برافينيا بعد الذي حدث قبل أسبوعين، عندما اضطر النادي إلى تأجيل عودته للملاعب قبل الكلاسيكو مباشرة.

ويعيش برشلونة حاليا لحظة حرجة، فالفريق بقيادة فليك غير قادر على تقديم الأداء الذي ظهر به في الموسم الماضي ويعاني من مرحلة مليئة بالشكوك.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، كما يوجد في المركز الـ11 في جدول ترتيب مرحلة الدوري بمسابقة دوري الأبطال، علما بأنه كان في المركز الثاني أوروبيا في نفس هذا التوقيت من الموسم الماضي.