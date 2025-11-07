3 وجوه جديدة بمنتخب السعودية استعدادا لكأس العرب

استدعى المدرب الفرنسي إيرفي رينار 3 وجوه جديدة لتشكيلة السعودية المتأهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم قبل خوض مباراتين وديتين في فترة التوقف الدولي المقبلة استعدادا لكأس العرب المقررة في قطر في الفترة من الأول إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.

وقال حساب المنتخب السعودي على منصة إكس إن رينار أجرى 3 تغييرات على التشكيلة التي واجهت العراق وإندونيسيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم المقررة العام المقبل في أميركا الشمالية.

3 وجوه جديدة بمنتخب السعودية

وتم استدعاء وليد الأحمد بدلا من سعد آل موسى الذي تعرض لإصابة بكسر في الكاحل كما انضم سلطان مندش بدلا من أيمن يحيى الذي يعاني من إصابة عضلية، في حين استدعى رينار اللاعب مراد هوساوي على حساب علي الحسن لأسباب فنية وذلك للانضمام لمعسكر المنتخب في جدة.

ولم تشهد بقية التشكيلة أي تغييرات أخرى إذ تضم نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، متعب الحربي، جهاد ذكري، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، علي مجرشي، سعود عبد الحميد، نواف بوشل، محمد سليمان، ناصر الدوسري، إلى جانب زياد الجهني، محمد كنو، عبد الله الخيبري، سالم الدوسري، مصعب الجوير، عبد الله الحمدان، صالح أبو الشامات، عبد الرحمن العبود، مروان الصحفي، صالح الشهري، وفراس البريكان.

وسيلتقي منتخب السعودية خلال المعسكر وديا مع منتخب كوت ديفوار (ساحل العاج) في 14 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب الإنماء، في حين يواجه منتخب الجزائر في 18 من الشهر ذاته على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة الثانية في كأس العرب مع المغرب والفائز من مواجهة عُمان والصومال، والفائز من لقاء جزر القمر واليمن.