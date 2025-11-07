شاهد.. مصر تتصدر وإنجلترا تكتسح هاييتي بكأس العالم للناشئين

حافظ منتخب مصر على صدارة مجموعته في كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما رغم تعادله 1-1 مع فنزويلا رغم النقص العددي في الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة في قطر اليوم الجمعة.

وأكمل منتخب مصر المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد محمد حمد بعد مرور ساعة من البداية.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن فنزويلا التي تملك رصيد النقاط نفسه، في حين حصدت إنجلترا 3 نقاط بعد فوزها الساحق 8-1 على هاييتي في وقت سابق اليوم.

ووضع ماركوس مايتان قائد فنزويلا فريقه في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 18 سكنت شباك عمر عبد العزيز حارس مصر.

وأدرك حمزة عبد الكريم التعادل في الدقيقة 54 بضربة رأس أيضا بعد تمريرة عرضية متقنة من مهند الشامي.

وسنحت فرصة لمصر لإدراك التعادل في الدقيقة 21 من هجمة سريعة عندما انطلق حمد سريعا ومر من دفاع فنزويلا لينفرد بالمرمى لكن الحارس أنقذ مرماه.

وتصدى عبد العزيز لتسديدة قوية وتابعها بإنقاذ محاولة أخرى قبل أن يطلق الحكم صفارته بداعي التسلل.

وحرم القائم الأيمن لمرمى مصر فرصة الهدف الثاني لفنزويلا في الدقيقة قبل الأخيرة للشوط الأول.

وحصل حمد على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 60 بعد العودة لتقنية الفيديو التي طلب اللجوء لها مدرب فنزويلا.

وفي الدقيقة 72 استخدم منتخب مصر بطاقة التحدي للمطالبة ببطاقة حمراء لأحد لاعبي فنزويلا لكن الحكم أمر باستئناف اللعب.

إنجلترا تكتسح هاييتي

واكتسح منتخب إنجلترا نظيره الهاييتي 1-8، في وقت سابق اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة أيضا.

وحصل منتخب إنجلترا على أول 3 نقاط له في المجموعة، وذلك بعدما كان قد استهل مشواره بالخسارة بثلاثية أمام فنزويلا.

على الجانب الآخر تلقى منتخب هاييتي الهزيمة الثانية على التوالي، حيث كان قد خسر 4-1 أمام مصر في الجولة الأولى.

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة الأولى عن طريق لوكا وليامز، قبل أن يضيف زميله ريجان هيسكي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 14.

وسجل منتخب هاييتي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 17 عن طريق فرانكو سيلستين، لكن المنتخب الإنجليزي أنهى الشوط الأول بفارق هدفين مجددا حينما سجل له ريجي والش الهدف الثالث في الدقيقة 21.

وبعد 10 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، سجل أليخاندرو جوميز الهدف الرابع، ثم سجل شزرام إيزنواتا الهدف الخامس في الدقيقة 58.

وعاد لوكا وليامز ليسجل الهدف الثاني له والسادس لفريقه في الدقيقة 64، ثم سجل إيزنواتا الهدف السابع وأكمل ثلاثيته بالهدف الثامن في الدقيقة 80.

وتختتم مباريات دور المجموعات الاثنين المقبل بمواجهة إنجلترا ضد مصر في حين تخوض فنزويلا مباراة سهلة أمام هاييتي التي ودعت البطولة بالفعل.