مانشستر يونايتد يهيمن على جوائز "الأفضل" بالدوري الإنجليزي

Manchester United's Cameroonian midfielder #19 Bryan Mbeumo (2R) celebrates scoring their third goal for 3-0 during the English Premier League football match between Manchester United and Brighton and Hove Albion at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 25, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS.
مانشستر يونايتد حقق 3 انتصارات متتالية بالبريميرليغ (الفرنسية)
Published On 7/11/2025
آخر تحديث: 20:49 (توقيت مكة)

حصد نادي مانشستر يونايتد أكثر من جائزة عن أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد سلسلة من النتائج المميزة على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولأول مرة فاز البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي، بعدما قاد فريقه لتحقيق 3 انتصارات متتالية.

ونجح الفريق تحت قيادة أموريم في الفوز على سندرلاند 2-0 ثم الغريم ليفربول 2-1 بعدما يقرب من 10 سنوات بلا انتصار أمام هذا المنافس، وفاز مانشستر يونايتد أيضا على برايتون 4-2.

وأصبح أموريم سادس برتغالي يحصد جائزة مدرب الشهر، بعد أندريه فياش بواش، ونونو إسبريتو سانتو، وجوزيه مورينيو، وفيتور بيريرا، وبورونو لاج.

MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 04: Ruben Amorim, Manager of Manchester United, reacts during the Premier League match between Manchester United and Sunderland at Old Trafford on October 04, 2025 in Manchester, England. (Photo by Gareth Copley/Getty Images)
روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد (غيتي)

ومن نفس النادي، مانشستر يونايتد، فاز أيضا الكاميروني برايون مبيومو بجائزة لاعب الشهر.

وسجل اللاعب القادم من برينتفورد 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا خلال مباريات فريقه في أكتوبر/تشرين الأول.

أما جائزة هدف الشهر فقد حصل عليها الأرجنتيني إيميليانو بوينديا، لاعب خط وسط أستون فيلا الإنجليزي، خلال الفوز 2-1 على توتنهام.

وسجل اللاعب هدفا من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء اكتفى الحارس بمشاهدتها تسكن الشباك.

وحصد السلوفاكي مارتن دوبرافكا "بيرنلي" جائزة التصدي الأفضل في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك في مباراة فريقه ضد ولفرهامبتون.

وتصدى الحارس لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليبعد فرصة هدف محقق بطريقة رائعة.

المصدر: الألمانية

