قرعة ملحقَي مونديال 2026.. الموعد والمكان والنظام

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، عن موعد ومكان إقامة قرعة الملحقين الأوروبي والعالمي المؤهلين إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال "فيفا"، عبر موقعه الرسمي، إن القرعة ستُجرى يوم الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في مقره بمدينة زيورخ السويسرية، مشيرا إلى أنها ستكشف المسارات النهائية المؤهلة للمونديال الذي سيُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا.

تفاصيل القرعتين

وأوضح "فيفا" أن 22 منتخبا سيتنافسون على آخر 6 مقاعد متبقية في المونديال، بواقع 16 منتخبا في الملحق الأوروبي و6 منتخبات في الملحق العالمي.

وسيحصل الملحق الأوروبي على 4 بطاقات تأهل، في حين يمنح الملحق العالمي بطاقتين إضافيتين ليكتمل عقد المنتخبات المشاركة في البطولة.

الملحق الأوروبي لمونديال 2026

يتألف من 12 منتخبا احتلت المراكز الثانية في مجموعاتها ضمن تصفيات أوروبا، إضافةً إلى 4 منتخبات تصدرت مجموعاتها في دوري الأمم الأوروبية.

وسيتنافس المنتخبات في 4 مسارات، يتضمن كل منها مباراتي نصف نهائي ونهائي من مواجهة واحدة، لتحديد المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى المونديال.

نظام الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم

يضم 6 منتخبات تمثل الاتحادات القارية المختلفة، وهي:

بوليفيا عن أميركا الجنوبية.

كاليدونيا الجديدة عن أوقيانوسيا.

ممثلان من أميركا الشمالية والوسطى (كونكاكاف).

منتخب من أفريقيا.

منتخب من آسيا.

وسيُحدَّد التشكيل النهائي للمنتخبات المشاركة بعد فترة التوقف الدولي المقبلة، وفقا لنتائج التصفيات القارية الجارية.

28 منتخبا ضمنت التأهل لكأس العالم

وبحسب "فيفا"، فقد تأهل حتى الآن 28 منتخبا من أصل 48، على أن تُستكمل المقاعد المتبقية (14 منتخبا) خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بواقع 3 منتخبات من اتحاد كونكاكاف و11 من الاتحاد الأوروبي (يويفا).

وتقام نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026، في نسخة تاريخية هي الأولى من نوعها بمشاركة 48 منتخبا.