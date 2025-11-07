شقيق تشيزني: فويتشيك يفضل اللّعب حارسا بديلا مع برشلونة

كشف يان تشيزني، شقيق حارس مرمى برشلونة فويتشيك تشيزني، أن شقيقه يفضل اللّعب بديلا وليس حارس مرمى أساسيا للنادي الكتالوني.

أدلى يان تشيزني، شقيق حارس مرمى برشلونة فويتك تشيزني، بتصريحات مفاجئة عن شقيقه الثاني مع النادي. وقال لإحدى وسائل الإعلام البولندية "إنه دائمًا مستعد، لكنني أعتقد أنه يفضل أن يكون متفرجًا على أن يكون مشاركًا".

وأقر يان "أعلم أن فويتشيك يفضل مشاهدة زملائه من مقاعد البدلاء وتقديم المساعدة عند الحاجة".

وأضاف في مقابلة لـ "WP Sportowe Fakty" "لا أزال أرى فيه بريقًا بعد كل تصدٍ جيد في المباراة، وهذا يُسعدني لأنني أستمتع بمشاهدته يلعب".

كما أشار إلى هجمة الوقت بدل الضائع في مباراة كلوب بروج التي كادت أن تُسفر عن هدف وبالتالي هزيمة برشلونة. وأكد حكم الفيديو المساعد (فار) وجود خطأ سابق من اللاعب البلجيكي روميو فيرمانت عندما انتزع منه الكرة داخل منطقة الجزاء.

وعلّق "بالنسبة لي، كانت لعبة مشكوكًا فيها. لو لم يحتسب الحكم خطأً، لكان دافع. أنا سعيد لأنه قرر إلغاء الهدف".

دور الحارس البديل

وبخصوص مركز شقيقه في الفريق، كان واضحًا "نعلم جميعًا أن فويتشيك هو الحارس الثاني. كان أخي مُستعدًا لهذا منذ البداية".

وأضاف "تذكر، سيعتمد التغيير على جاهزية الحارس خوان غارسيا الكاملة. لا أعرف شيئًا. من وجهة نظر المدرب، أعتقد أن مركز حارس المرمى مهم جدًا لدرجة أنه من الأفضل الانتظار أسبوعين إضافيين بدلًا من إجراء تغيير قبل أسبوع".

لا يُفاجأ يان بتزايد إهدار برشلونة للنقاط. حيث خسر فريق هانسي فليك أمام إشبيلية (1-4) وريال مدريد (1-2) في الدوري الإسباني هذا الموسم، بينما تعادل مع كلوب بروج (3-3) وخسر أمام باريس سان جيرمان (1-2) في دوري أبطال أوروبا.

يقول "بدأ الجميع بالتكيف تدريجيًا مع أسلوب لعب برشلونة، الذي يعتمد على الدفاع المتقدم جدًا في الملعب، بدءًا من مرماهم. بدأ الخصوم يدركون ذلك؛ لم يعد الأمر يُفاجئهم".

ويضيف "عندما تلعب في مركز متقدم في الملعب، تكون عرضة للهجمات المرتدة. إنها حتمية، سواء كنت تواجه ريال مدريد أم كلوب بروج. أسلوب برشلونة يُقلق الجميع. إنهم لا يلعبون للفوز بنتيجة 1-0، بل للفوز بنتيجة 7-0. وإذا استقبلوا خمسة أهداف، فسيكون حظهم سيئًا".