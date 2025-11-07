تشكيلة منتخب المغرب لمواجهة موزامبيق وأوغندا
Published On 7/11/2025|
آخر تحديث: 16:49 (توقيت مكة)
أعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب اليوم الجمعة تشكيلته لمواجهة موزامبيق وأوغندا وديا استعدادا لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقرر أن تستضيفها البلاد بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.
وسيغيب عن التشكيلة أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان للإصابة وكذلك بلال نذير وأسامة العزوزي وزكريا الواحدي وزكريا أبو خلال ومروان سنادي.
بينما يعود القائد رومان سايس بعد غياب طويل. وسيلعب المغرب مع موزامبيق وأوغندا في 14 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بملعب طنجة الكبير.
تشكيلة منتخب المغرب
- في حراسة المرمى: ياسين بونو ومنير المحمدي والمهدي لحرار.
- مدافعون: يوسف بلعمري وأنس صلاح الدين ورومان سايس ونايف أكرد وآدم ماسينا وجواد الياميق ومحمد الشيبي ونصير مزراوي.
- لاعبو الوسط: عز الدين أوناحي ونائل العيناوي وبلال الخنوس وسفيان أمرابط وأسامة تارغالين وإسماعيل صيباري وإلياس بن صغير.
- مهاجمون: إبراهيم دياز وإلياس أخوماش وسفيان رحيمي ويوسف النصيري وحمزة إكمان وأيوب الكعبي وعبد الصمد الزلزولي وشمس الدين طالبي وسفيان ديوب.
المصدر: رويترز