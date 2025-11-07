تشكيلة منتخب المغرب لمواجهة موزامبيق وأوغندا

أعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب اليوم الجمعة تشكيلته لمواجهة موزامبيق وأوغندا وديا استعدادا لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقرر أن تستضيفها البلاد بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.

وسيغيب عن التشكيلة أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان للإصابة وكذلك بلال نذير وأسامة العزوزي وزكريا الواحدي وزكريا أبو خلال ومروان سنادي.

بينما يعود القائد رومان سايس بعد غياب طويل. وسيلعب المغرب مع موزامبيق وأوغندا في 14 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بملعب طنجة الكبير.

تشكيلة منتخب المغرب