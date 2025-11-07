النصر ضد نيوم بالدوري السعودي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى مدينة الملك خالد الرياضية حيث يستضيف فريق نيوم صاحب الصدارة النصر في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم 2025-2026، في مواجهة يتوقع أن تكون قوية.

يدخل النصر المباراة وهو متصدر بالعلامة الكاملة قمة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية محليا وآسيويا.

الفريق النصراوي يعتمد على قوته الهجومية الضاربة بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب ساديو ماني وجواو فيليكس، الذين يشكلون أحد أخطر ثلاثيات الهجوم في آسيا حاليًا.

موعد مباراة النصر ضد نيوم بالدوري السعودي

تقام مباراة النصر ضد نيوم غدا السبت 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.

وتنطلق صفارة بداية المباراة في الخامسة إلا عشر دقائق مساءً (16:50) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الرابعة إلا عشر دقائق (15:50) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة نيوم والنصر في دوري روشن

تنقل المباراة عبر قناة ثمانية (Thmanyah)، المالكة لحقوق بث دوري روشن السعودي هذا الموسم.

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.