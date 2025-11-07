المغرب يستضيف حفل جوائز الأفضل بأفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الجمعة، أن العاصمة المغربية الرباط ستستضيف في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حفل جوائز أفضل اللاعبين والمدربين في القارة السمراء لموسم 2025.

وقال الكاف في بيان: "نسخة 2025 من جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ستقام في الرباط بالمغرب يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، لتكريم أفضل اللاعبين في العام السابق".

وأضاف البيان "سيبدأ حفل توزيع جوائز الكاف 2025 في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش)".

وتابع الكاف: "يكرم هذا الحفل اللاعبين والمدربين الأفارقة الذين تميزوا بأداء مميز مع أنديتهم ومنتخباتهم، بالإضافة إلى تكريم الأندية والمنتخبات الوطنية التي شهدت عاما استثنائيا".

ويتضمن الحفل تكريم أفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل مدير فني (رجال وسيدات)، ومنتخب العام (رجال وسيدات)، وفريق (رجال وسيدات)، ولاعب شاب، ولاعب داخل القارة، وأفضل حارس مرمى.

وتتجه الأنظار صوب المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي والتي يتنافس عليها الثلاثي العربي، المصري محمد صلاح والمغربيان أشرف حكيمي وأسامة المليوي مع 7 مرشحين آخرين.

وكان محمد صلاح آخر لاعب عربي فاز بجائزة أفضل لاعب عام 2018، ثم ذهب اللقب إلى نجوم الغرب الأفريقي، السنغالي ساديو ماني مرتين عامي 2019، و2022، والنيجيري فيكتور أوسيمين عام 2023، ثم مواطنه أديمولا لوكمان 2024.