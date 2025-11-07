العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.. غيابات عن القائمتين وأرنولد يعد بالتأهل

يواجه العراق الإمارات في مباراتي الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، وسط غيابات مؤثرة في تشكيلتي الفريقين ووعد الأسترالي غراهام أرنولد مدرب "أسود الرافدين" بالتأهل للمونديال من خلال نصف مقعد.

وأعلن أرنولد -أمس الخميس- قائمة تضم 25 لاعبا لمواجهتي منتخب الإمارات الحاسمتين ضمن الملحق الآسيوي لقارة آسيا لبلوغ الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026، وشهدت القائمة غياب اللاعب إبراهيم بإيش للإصابة مقابل عودة علي الحمادي.

واستُبعد بايش (25 عاما) لاعب وسط الرياض السعودي من القائمة بسبب الإصابة و"عدم خوض مباريات منذ لقاء السعودية"، موضحا أن عودة الثنائي الهجومي أيمن حسين وعلي الحمادي تمثل نبأ سارا بعد التعافي من الإصابة "في منطقة مهمة من الملعب من أجل تسجيل الأهداف".

واستطرد قائلا "اخترت اللاعبين لمواجهتي الإمارات ليكونوا على أتم الجاهزية للقتال وتقديم أفضل ما لديهم".

وتقام مباراتا العراق والإمارات في ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ذهابا وفي ملعب البصرة الدولي في 18 منه إيابا.

ويتأهل الفائز من مجموع نتيجتي المباراتين إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.

واستبعد أرنولد أيضا بشار رسن المحترف في باختاكور الأوزبكي، إلى جانب المدافع فرانس بطرس المحترف في بيرسيب الإندونيسي والمهاجمين عمار محسن المحترف في براغي السويدي ومحمد جواد من القوة الجوية.

كما استمر أرنولد في استبعاد لاعب وسط زاخو أمجد عطوان الذي لم يلعب مباراتي الملحق السابق الشهر الماضي في مدينة جدة أمام إندونيسيا والسعودية.

وقال أرنولد لموقع الاتحاد العراقي "سنعمل كل ما نستطيع من أجل التأهل إلى كأس العالم من خلال نصف مقعد".

وتابع المدرب السابق لمنتخب أستراليا "أعلم أن الجمهور والإعلام كانا في قمة الإحباط بعد مباراة أمام السعودية (وخسارة بطاقة التأهل من الملحق الآسيوي)، ولكنني فخور بعمل اللاعبين والمنتخب والتزامهم لأقصى درجة ممكنة".

وختم "دفاعيا، كانوا في أفضل مستوى، ولم نستقبل أي أهداف خلال مباراتي الملحق أمام إندونيسيا ثم السعودية، ولكن يجب أن نكون أفضل حين نستحوذ على الكرة".

قائمة منتخب العراق لمواجهة الإمارات

حراسة المرمى: جلال حسن (الزوراء)، أحمد باسل (الشرطة)، فهد طالب (الطلبة).

جلال حسن (الزوراء)، أحمد باسل (الشرطة)، فهد طالب (الطلبة). الدفاع: ريبين سولاقا (بورت التايلندي)، مناف يونس، مصطفى سعدون، أحمد يحيى (الشرطة)، آكام هاشم (الزوراء)، زيد تحسين (باختاكور الأوزبكستاني)، وحسين علي (بوغون البولندي)، شيركو كريم (زاخو)، وميرخاس دوسكي (فيكتوريا بلزن التشيكي).

ريبين سولاقا (بورت التايلندي)، مناف يونس، مصطفى سعدون، أحمد يحيى (الشرطة)، آكام هاشم (الزوراء)، زيد تحسين (باختاكور الأوزبكستاني)، وحسين علي (بوغون البولندي)، شيركو كريم (زاخو)، وميرخاس دوسكي (فيكتوريا بلزن التشيكي). الوسط: إيمار شير (ساربسبورغ النرويجي)، أسامة رشيد (زاخو)، أمير العماري (كراكوفيا البولندي)، ماركو فرج (سترومسغودسيت النرويجي)، كيفن يعقوب (أرهوس الدانماركي)، يوسف الأمين (أيك لارنكا القبرصي)، منتظر ماجد (هاماربي السويدي)، حسن عبد الكريم (الزوراء)، زيدان إقبال (أوتريخت الهولندي).

إيمار شير (ساربسبورغ النرويجي)، أسامة رشيد (زاخو)، أمير العماري (كراكوفيا البولندي)، ماركو فرج (سترومسغودسيت النرويجي)، كيفن يعقوب (أرهوس الدانماركي)، يوسف الأمين (أيك لارنكا القبرصي)، منتظر ماجد (هاماربي السويدي)، حسن عبد الكريم (الزوراء)، زيدان إقبال (أوتريخت الهولندي). الهجوم: مهند علي (دبا الفجيرة الإماراتي)، علي جاسم (النجمة السعودي)، أيمن حسين (الكرمة)، علي الحمادي (لوتون تاون الإنجليزي).

غياب ليما وماجد حسن

في المقابل، شهدت تشكيلة منتخب الإمارات استبعاد فابيو ليما مهاجم الوصل لإصابة تعرّض لها في مواجهة خورفكان بالدوري المحلي، وماجد حسن لاعب وسط الشارقة للسبب عينه.

واستدعى الروماني كوزمين أولاريو 26 لاعبا لخوض مباراتي الملحق.

وحلّ منتخبا الإمارات والعراق في المركز الثاني للمجموعتين الأولى والثانية من ملحق الدور الرابع الذي شهد منتخبي قطر والسعودية إلى مونديال 2026.

قائمة منتخب الإمارات لمواجهة العراق