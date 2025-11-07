التلميذ كومباني يقترب من رقم الأستاذ غوارديولا القياسي ببايرن ميونخ

قال فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ إن على فريقه إظهار العقلية نفسها في مباراته غدا السبت بالدوري الألماني أمام يونيون برلين، كما فعل في فوزه الثلاثاء الماضي على باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وشدد المدرب البلجيكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، على أن هذه المباريات تظل "تحديا رائعا بالنسبة لنا، فالمواجهات أمام باريس ليست ممتعة فحسب، بل أيضا جميع المباريات من هذا النوع".

وأضاف "يتعين علينا أن نغير العقلية تماما على الفور. اتضح ذلك لي بعد دقائق قليلة من مباراة باريس سان جيرمان. ينبغي علينا أن نعيد تلك الروح المعنوية إلى طبيعتها"، وتوقع "معركة حامية" أمام يونيون برلين.

وربما يعادل كومباني رقما قياسيا بارزا إذا فاز بايرن على ملعب "أن دير ألتن فورستراي" معقل يونيون برلين.

وقبل 10 سنوات بالضبط، بدأ المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا الموسم بـ10 انتصارات متتالية في البوندسليغا مع بايرن، في حين أصبح كومباني على وشك أن يكرر إنجاز مدربه السابق في مانشستر سيتي.

وصرح كومباني "قلت إن بيب لعب دورا هاما في مسيرتي كلاعب، وفي تطوري كمدرب. وما زالت هناك علاقة وطيدة بيننا".

وكومباني الذي كان قائدا لمانشستر سيتي، لعب عدة سنوات تحت قيادة غوارديولا.

ولم يحسم كومباني أمره بشأن إمكانية إشراكه عددا كبيرا من عناصره الأساسية في برلين بعد المباراة القوية أمام سان جيرمان، مشيرا إلى أنه يتابع دائما إشارات اللاعبين ويراقب أي تهديد بإصابة أي منهم.