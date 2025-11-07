موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي بالدوري السعودي والقنوات الناقلة والتشكيلتان

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث تُقام قمة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين بين الاتحاد والأهلي، في واحدة من أكثر المواجهات انتظارا هذا الموسم.

المباراة لا تحمل فقط طابع الديربي التاريخي بين الغريمين، بل تأتي في توقيت صعب للفريقين، وسط تقارب النقاط وسعي كل طرف لتأكيد جدارته بالمنافسة على المراكز الأولى في جدول الترتيب.

موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي

تُقام المباراة غدا السبت، الثامن من نوفمبر/تشرين الأول 2025، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، وتبدأ الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، (19:30) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقمة الأهلي ضد الاتحاد

تنقل المباراة عبر قناة ثمانية (Thmanyah)، المالكة لحقوق بث دوري روشن السعودي هذا الموسم.

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

الاتحاد يبحث عن استعادة الهيبة

يدخل الاتحاد اللقاء بعد فترة من التذبذب في النتائج المحلية، إذ لم يحقق الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري السعودي، آخرها التعادل المثير أمام الخليج (4-4)، في مواجهة شهدت عودة قوية للعميد ليحقق ريمونتادا في الدقائق الأخيرة.

ورغم ذلك، حقق الانتصار على الشارقة الإماراتي 3-0 في دوري أبطال آسيا شيئا من التوازن والثقة للفريق، الذي يقوده المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الطامح إلى تحويل ديربي جدة إلى نقطة انطلاق جديدة للاتحاد (الثامن بـ11 نقطة) نحو المراكز المتقدمة على حساب الأهلي (السادس بـ13 نقطة).

الأهلي.. ثبات وتألق تحت قيادة يايسله

في المقابل، يعيش الأهلي -المتوج بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي- فترة ذهبية هي الأفضل منذ عودته إلى دوري المحترفين، بقيادة المدرب الألماني ماتيايس يايسله، إذ لم يتعرض للخسارة في أول 7 مباريات بالدوري السعودي، كما فاز على السد القطري في دوري أبطال آسيا.

إعلان

المواجهة أمام الاتحاد ستكون اختبارا حقيقيا لطموح الأهلي في المنافسة على اللقب المحلي، في ظل الأداء المميز للثلاثي الهجومي: رياض محرز، فراس البريكان، وإيفان توني.

التشكيلة المتوقعة لفريق الاتحاد

حراسة المرمى: رايكوفيتش

الدفاع: الجليدان – الموسى – دانيلو بيريرا – ميتاجالو

الوسط الدفاعي: نجولو كانتي – حسام عوار – الغامدي

الهجوم: روجر فيرنانديز – كريم بنزيمة – موسى ديابي

التشكيلة المتوقعة لفريق الأهلي