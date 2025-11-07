الاتحاد التنزاني يقيل مدرب المنتخب قبيل كأس أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم إقالة مدرب المنتخب الوطني حميد سليمان قبل شهر واحد فقط من انطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا، المقررة في المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني المقبلين.

وقال الاتحاد، في بيان، إن عقد سليمان "تم إنهاؤه بالتراضي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية، مؤكدا تعيين الأرجنتيني ميغيل غاموندي مدربا مؤقتا لقيادة المنتخب خلال البطولة.

وقد تولى سليمان، المنحدر من جزيرة زنجبار، المهمة بعد إقالة الجزائري عادل عمروش في النسخة الماضية بكوت ديفوار عام 2024، حين خسر المنتخب مباراته الأولى.

وكان عمروش قد أثار جدلا واسعا باتهامه المغرب بالتحكم في مجريات البطولة والتأثير على تعيين الحكام، ما أدى إلى معاقبته بالإيقاف 8 مباريات.

وقاد سليمان المنتخب إلى التأهل للمرة الرابعة في تاريخه إلى كأس أمم أفريقيا، كما وصل إلى ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين هذا العام.

غير أن الفريق فشل في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، بعدما أنهى التصفيات في المركز الثالث خلف المغرب والنيجر.

تحديات المرحلة المقبلة

تأتي إقالة المدرب قبل أسابيع قليلة من البطولة القارية لتضع المنتخب أمام اختبار صعب، إذ يتعين على غاموندي إعادة ترتيب أوراق الفريق سريعا في مواجهة منافسين أقوياء، وسط تساؤلات عن مدى تأثير هذا التغيير المفاجئ على حظوظ تنزانيا في البطولة.