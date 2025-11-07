رياضة

أيرلندا تقود حملة لحظر إسرائيل من البطولات الكروية

أيرلندا تقود حملة لحظر إسرائيل من البطولات الكروية (رويترز)
Published On 7/11/2025
|
آخر تحديث: 23:05 (توقيت مكة)

حفظ

يعتزم الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم غدا السبت التصويت على مقترح يدعو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى حظر إسرائيل من المشاركة في مسابقاته بشكل فوري، وفقا لما كشفته وكالة رويترز استنادا إلى جدول أعمال الاجتماع المرتقب.

ينص المقترح على أن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم انتهك بندين من النظام الأساسي لليويفا، أولهما تنظيم أندية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة دون موافقة الاتحاد الفلسطيني، lما يعد خرقا مباشرا لأنظمة الاتحاد الأوروبي للعبة.

أما البند الثاني فيتعلق بفشل الاتحاد الإسرائيلي في تطبيق سياسة فعالة لمكافحة العنصرية، وهي من الشروط الأساسية لعضوية الاتحادات ضمن منظومة اليويفا.

وطالب المقترح أيضا بوضع معايير واضحة وشفافة لتعليق أو استبعاد الاتحادات الأعضاء التي تنتهك القوانين الأساسية.

نادي بوهيميان يقود التحرك ضد إسرائيل

المقترح جاء بمبادرة من نادي بوهيميان إف سي، أحد أبرز الأندية في أيرلندا، الذي دعا بشكل صريح إلى تحرك رسمي من الاتحاد الأيرلندي للضغط على اليويفا.

وقال دانييل لامبرت، الرئيس التنفيذي للعمليات في نادي بوهيميان، في تصريحات لرويترز: "هذه انتهاكات خطيرة للغاية، وقواعد مهمة يتم تجاهلها. نأمل أن يُعتمد القرار بدعم من أندية أخرى في البلاد".

وأكد متحدث باسم الاتحاد الأيرلندي أن التصويت سيُجرى كما هو مقرر، في حين رفض متحدث باسم اليويفا التعليق على الأمر، ولم يصدر أي رد من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم حتى الآن.

GLASGOW, SCOTLAND - FEBRUARY 12: Fans of Celtic hold up a banner reading SHOW ISRAEL THE RED CARD in solidarity with Palestine during the UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off First Leg match between Celtic FC and FC Bayern München at Celtic Park on February 12, 2025 in Glasgow, Scotland. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)
المنتخب الإسرائيلي أصبح غير مرحب به في الملاعب الأوروبية (غيتي)

خلفية سياسية وإنسانية

تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجدل حول مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية، إذ كانت تقارير قد تحدثت عن نية اليويفا دراسة تعليق عضويتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن الاقتراح لم يُطرح للتصويت بعد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بوساطة أميركية.

إعلان

وكانت إسرائيل قد بدأت عدوانها العسكري على غزة بعد هجوم شنّته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدى إلى استشهاد أكثر من 65 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وتسببت في أزمة إنسانية حادة واحتياج واسع للغذاء والمساعدات.

أهمية التصويت ضد إسرائيل

يُعد هذا التصويت الأول من نوعه داخل اتحاد وطني أوروبي يطالب اليويفا باتخاذ موقف رسمي تجاه إسرائيل، مما قد يفتح الباب أمام نقاش أوسع داخل الاتحادات الأوروبية حول مدى التزام الدول الأعضاء بمعايير الاتحاد الأخلاقية والسياسية في ظل النزاعات المسلحة.

المصدر: الجزيرة + رويترز

إعلان