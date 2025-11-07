ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد.. من فخر ليفربول إلى علامة للخيانة

في أحد أحياء ليفربول الهادئة، تحوّل مشهد مألوف لمحبي النادي إلى صدمة موجعة. اللوحة الجدارية الشهيرة التي كانت تُزيّن واجهة أحد المنازل قرب ملعب "آنفيلد"، والتي رسم عليها صورة ترينت ألكسندر أرنولد مع عبارته المؤثرة "أنا مجرد صبي عادي من ليفربول حقق حلمه"، أصبحت مغطاة بالطلاء الأبيض، وقد كُتبت عليها كلمات جارحة، "وداعا أيها الجرذ".

هذه الجدارية، التي رسمت عام 2019 بعد فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا، كانت لسنوات رمزا للفخر المحلي وقصة إلهام لكل طفل في المدينة يحلم بارتداء القميص الأحمر. لكنها اليوم أصبحت شاهدا على انقسام جماهير "الريدز" بعد رحيل ترينت إلى ريال مدريد في صفقة صدمت المدينة بأكملها.

وقال أحد السكان لموقع "ماركا" إنه -بحسب شهادة الجيران- حادثة تخريب الجدارية حصلت قبل مباراة ليفربول وريال مدريد -الثلاثاء الماضي- والتي انتهت بفوز "الليفر" بهدف نظيف، والتي شهدت عودة "الابن الضال" إلى ملعبه القديم ولكن بقميص الخصم اللدود.

وشوهدت مجموعة من الرجال يغطون الجدارية بالطلاء.

وأضاف "هذا ليس أمرا معتادا هنا. الجميع أحب تلك الجدارية لأنها لم تكن مجرد صورة لاعب، بل كانت قصة حب وانتماء لليفربول".

ومنذ أمس، بدأت محاولات لإصلاح اللوحة وإعادتها إلى حالتها الأصلية، لكن الضرر الرمزي كان أعمق من الطلاء.

الرحيل بعد 20 عاما

رحيل أرنولد، الذي أنهى عقده مع ليفربول في يونيو/حزيران الماضي بعد 20 عاما داخل جدران النادي، أثار انقساما حادا بين الجماهير.

فبينما يرى بعضهم أنه يملك الحق في البحث عن تحدٍ جديد بعد أن حصد كل الألقاب الممكنة، يشعر آخرون بأن قراره بالمغادرة مجانا يمثل "طعنة في القلب".

ويقول الصحفي الإسباني خوان ياغو لـ"ماركا" "هناك انقسام واضح. مشجعون سيلقون عليه التحية تقديرا لمسيرته، لكن الغالبية تستقبله بالاستنكار. المدينة ما زالت جريحة".

وشارك ترينت ألكسندر أرنولد في القمة بعد تعافيه من الإصابة.