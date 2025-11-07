آخرهم غريزمان.. 11 لاعبا سجلوا 200 هدف أو أكثر في الليغا

دخل الفرنسي أنطوان غريزمان (لاعب أتلتيكو مدريد) تاريخ الدوري الإسباني من الباب الواسع، بانضمامه إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا 200 هدف وأكثر في تاريخ المسابقة.

وسجل غريزمان الأحد الماضي هدفا لأتلتيكو مدريد في المباراة التي فاز فيها "روخي بلانكوس" 3-صفر على ضيفه إشبيلية، على ملعب واندا ميتروبوليتانو لحساب الجولة الـ11 من الليغا.

وقبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، استلم غريزمان كرة داخل منطقة الجزاء سددها أرضية زاحفة في شباك أوريان نيلاند حارس إشبيلية.

11 لاعبا سجلوا 200 هدف أو أكثر بالليغا آخرهم غريزمان

وبات غريزمان اللاعب رقم 11 الذي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الدوري الإسباني، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وهو واحد من 6 لاعبين أجانب في القائمة أبرزهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ويتربع "البرغوث" الأرجنتيني على عرش هدافي الليغا على مدار التاريخ، إذ يغرّد في القمة وحيدا بتسجيله 474 هدفا جميعها بألوان فريقه الأسبق برشلونة.

ويبتعد ميسي عن منافسه الأزلي "الدون" البرتغالي بفارق 163 هدفا، إذ سجّل الأخير 311 هدفا بألوان الغريم ريال مدريد.

ويوجد في القائمة أيضا أساطير كرة القدم بحجم الفرنسي كريم بنزيمة، والأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو، والإسبانيان تيلمو زارا وراؤول غونزاليس.

وتاليا قائمة من سجلوا 200 هدف وأكثر بالدوري الإسباني:

ميسي: سجّل 474 هدفا مع برشلونة. رونالدو: سجل 311 هدفا مع ريال مدريد. زارا: 252 هدفا مع أتلتيك بيلباو. بنزيمة: 238 هدفا مع ريال مدريد. المكسيكي هوغو سانشيز: 234 هدفا (54 مع أتلتيكو مدريد، 164 مع ريال مدريد، 16 مع رايو فاييكانو). غونزاليس: 228 هدفا مع ريال مدريد. دي ستيفانو: 227 هدفا (216 مع ريال مدريد، 11 مع إسبانيول). الإسباني سيزار رودريغيز: 221 هدفا (23 مع غرناطة، 190 مع برشلونة، 5 مع إلتشي، 3 مع ديبورتيفو ليونيسا). الإسباني إنريكي كاسترو: 217 هدفا (164 مع سبورتنغ خيخون، 53 مع برشلونة). الإسباني باهينيو: 212 هدفا (57 مع سيلتا فيغو، 109 مع ريال مدريد، 46 مع ديبورتيفو لاكرونيا). غريزمان: 200 هدف (40 مع ريال سوسيداد، 138 مع أتلتيكو مدريد، 22 مع برشلونة).