نشر 700 شرطي قبل مباراة أستون فيلا مع مكابي في يوروباليغ

نفذت الشرطة البريطانية عملية كبيرة بمشاركة 700 شرطي لمنع وقوع مشاكل في مدينة برمنغهام، حيث من المقرر أن يلعب أستون فيلا مع مكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس.

وبعدما أصبحت الفرق الرياضية الإسرائيلية محط أنظار المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أثناء الصراع في غزة، وإعلان فيلا في البداية منع مشجعي الفريق الزائر من حضور المباراة بناء على نصيحة الشرطة، اختار مكابي على مضض عدم قبول تذاكر مشجعيه.

ورغم ذلك فإن الجماعات المؤيدة للفلسطينيين كانت تخطط لتنظيم احتجاجات، في حين كانت هناك بعض الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم مظاهرات مضادة.

وقالت شرطة وست ميدلاندز إنه سيكون هناك وجود كبير للشرطة في وسط برمنغهام التي تضم عددا كبيرا من السكان المسلمين، وحول الملعب.

وقال توم جويس كبير مفتشي الشرطة "نعرف أن احتجاجات من قبل مجموعات مختلفة ستحدث خلال اليوم، ووضعنا خططا توازن بين الحق في الاحتجاج وواجبنا في حماية جميع المجتمعات في برمنغهام".

وأضاف "يجب على الأشخاص الذين لن يحضروا الحدث أن يتوقعوا حدوث اضطراب كبير في الطرق بالمنطقة في المساء، ونحث الناس على تجنب المنطقة قدر الإمكان".

أعمال عنف سابقة

وألقي القبض على أكثر من 60 شخصا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في أمستردام، بعد اشتباكات حول مباراة بين مكابي وأياكس.

وقالت الشرطة إن جماعات معادية لإسرائيل على دراجات نارية طاردت وضربت مشجعي مكابي. وتلقى 5 أشخاص العلاج في المستشفى.

وأظهر فيديو تحققت منه رويترز مشجعي مكابي في الأيام التي سبقت المباراة وهم يرددون هتافات معادية للعرب. وقالت الشرطة إن مشجعي مكابي أحرقوا علما فلسطينيا وأنزلوا علما آخر وخربوا سيارة أجرة.

وقالت رئيسة البلدية في وقت لاحق إنها لن تستضيف مكابي مرة أخرى.

وعارضت الحكومة البريطانية القرار الأولي بمنع مشجعي مكابي من حضور مباراة فيلا لكن النادي الإسرائيلي قرر على أي حال إبعاد مشجعيه نظرا "للأجواء السامة" وفق وصفه.