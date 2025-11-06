رياضة|بطولات عربية|الأردن

شاهد.. "عمّان إف سي" يسحق "الحسين إربد" 35-0 بدوري المحترفات الأردني لكرة القدم

فريق "الحسين إربد" خاض المباراة بـ7 لاعبات فقط (مواقع التواصل)
Published On 6/11/2025
آخر تحديث: 20:11 (توقيت مكة)

شهدت منافسات دوري المحترفات لكرة القدم الأردني تسجيل رقم قياسي في فوز فريق "عمّان إف سي" على "الحسين إربد".

وعلى ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، تغلب "عمّان إف سي" بنتيجة 35 – صفر على "الحسين إربد" وهي النتيجة الأعلى في تاريخ دوري المحترفات لكرة القدم.

وخاض فريق الحسين المباراة بـ7 لاعبات فقط، مقابل 11 لاعبة لفريق "عمّان إف سي" وهو الحد الأدنى المسموح به وفق المادة 31 من لائحة البطولات للموسم الكروي 2025-2026، التي تنص على إمكانية بدء المباراة بـ7 لاعبين كحد أدنى.

وبهذه النتيجة، بلغ عدد الأهداف التي تلقاها فريق الحسين النسوي منذ بداية البطولة 127 هدفًا، دون أن يسجل أي هدف في أي مباراة.

المصدر: مواقع إلكترونية

