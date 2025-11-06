رياضة|الدوري السعودي|السعودية

موعد مباراة الهلال ضد النجمة بالدوري السعودي والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Ittihad v Al Hilal - King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudi Arabia - October 24, 2025 Al Hilal's Mohamed Kanno applauds fans after the match REUTERS/Stringer
الهلال يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 17 نقطة (رويترز)
Published On 6/11/2025
|
آخر تحديث: 22:57 (توقيت مكة)

حفظ

يحل الهلال ضيفا على النجمة في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم 2025-2026.

ويدخل الهلال -الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة- المباراة بـ5 انتصارات وتعادلين.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

موعد مباراة النجمة والهلال بدوري روشن

تقام المباراة غدا الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة الساعة (20:30) بتوقيت الدوحة والسعودية (21:30 بتوقيت الإمارات).

القنوات الناقلة لمباراة النجمة والهلال بالدوري السعودي

  • قناة ثمانية 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

ولا يزال النجمة يلاحق انتصاره الأول في المسابقة بعد 7 هزائم كاملة ليتذيل الترتيب برصيد خال من النقاط.

ويلتقي الفريقان غدا في المواجهة الأولى بينهما بالدوري السعودي، لكن سبق لهما أن تواجها مرة واحدة في بطولة كأس خادم الحرمين، وفاز الهلال 2-صفر.

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد النجمة

ياسين بونو، ثيو هرنانديز، يوسف أكتشيشيك، حسان تمبكتي، حمد اليامي، روبن نيفيز، ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، عبد الله الحمدان، مالكوم.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان